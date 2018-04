Medya dünyasında tarihi devir

HÜRRİYET, Posta ve Fanatik gazeteleri ile Kanal D ve CNN Türk’ün de bulunduğu Doğan Medya Grubu’nun Demirören Grubu’na satışının ardından Hürriyet gazetesi binasında dün devir teslim töreni düzenlendi.

Bağcılar’daki Hürriyet gazetesi binasında düzenlenen tören öncesi Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan’a, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören tarafından plaket verildi. Daha sonra devir teslim törenine geçildi.

Tören sonunda Yıldırım Demirören ve Meltem Demirören Oktay tarafından Aydın Doğan’a çiçek takdim edildi. Aydın Doğan, binadan Yıldırım Demirören tarafından uğurlandı.

Yıldırım Demirören, ailesi ve beraberindekiler daha sonra gazete ve TV’lerin olduğu Doğan Medya binasını gezerek çalışanlarla tanıştı.

DEV BULUŞMA

HÜRRİYET Dünyası’ndaki törene Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Yıldırım Demirören, eşi Revna Demirören, çocukları Erdoğan, Yelda ve Cemal Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Meltem Demirören Oktay ve eşi Kıvanç Oktay ile çocukları Sinan ve Murat Oktay, Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Demirören ve eşi Reyhan Demirören ile çocukları Kaan ve Mina Demirören, Revna Demirören’in annesi Tülay Ulusoy ve kardeşi Alican Ulusoy, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bilâ, Hürriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Çağlar Göğüş, CNN Türk Yayın Yönetmeni Erdoğan Aktaş, DHA Genel Müdürü Rıfat Akkaya, Doğan TV İcra Kurulu Başkanı Erdem Seçkin, Demirören Medya İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı, Vatan Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Turgut Yuvacan’ın da aralarında bulunduğu Demirören grubu yöneticileri ile Doğan Grubu yönetici, yazarları ve çalışanları katıldı.

DOSTLARIMDAN AYRILMIYORUM

DOĞAN Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan törende “40 yıl evvel bir yolculuğa çıktım. Bu yolculukta birçok dostluğum 30 yılı aştı. Ben onlardan değil, sadece bu binadan ayrılıyorum. Yine sizin dostunuz ve arkadaşınızım ve mezara kadar bu dostluğumuz devam edecek. 59 yıl evvel, Mecidiyeköy Vergi Dairesi’ne kaydolarak işe başladım. 40 yıldır da basın dünyasındayım. Benim iş dünyasında arkadaşlık ettiğim çok az insan vardır. Benim bütün arkadaşlarım medya dünyasındandır. Böyle bir kurumdan ayrıldığım için içimde bir burukluk var” dedi. Aydın Doğan satış sürecini ise şu sözlerle anlattı:

“Demirören ailesine medya grubumu kendi isteğimle, hiç kimsenin baskısı olmadan devrettim. Yıldırım Bey’le bir konuşma yaptık. Görüşmelerin ikisini gizli tuttuk. Holding binasında yapılırsa duyulur diye Hilton’da yaptık. Sonra da 22 Mart’ta halka açıkladık.”

Doğan ayrıca, Erdoğan Demirören’in Doğan Medya Grubu’yla yolculuğunun daha öncelere dayandığını da anlatarak, “1980’li yılların başında Erdoğan Bey, Ercüment Karacan’la olan dostluğu dolayısıyla Milliyet gazetesinin yüzde 25 hissesini Ercüment Bey’den aldı. Bir süre ortaklık ettik, sonra hissesini bana devretti” diye konuştu.

Aydın Doğan, 40 yıl önce bir ‘gemi’yle yolculuğa çıktığını ve tüm dalgalarla boğuşarak ‘amiral gemisi’ Hürriyet’i bu noktaya getirip Demirören ailesine devrettiğini söyledi: “40 yıl evvel bir gemiyle yolculuğa çıktığımı anlattım. Tüm dalgalarla boğuşarak, ne kadar çile çektiğimi kimseye göstermeden gemiyi sağ salim limana getirmekti. Türk basınının amiral gemisini limana sağ salim getirdim ve Demirören ailesine teslim ediyorum. Diliyorum ve dua ediyorum ki, Demirören ailesi bu gemiyi uzun yıllar daha da büyüterek ve geliştirerek yola devam ettirecek ve ben de bununla iftihar edeceğim. Temenni ediyorum ki Demirören ailesi kendi etik değerleri içerisinde başarıyla Hürriyet’i devam ettirecek.”

İKİ KÖKLÜ AİLE ARASINDA OLMASI SÜRPRİZ DEĞİL

DEMİRÖREN Grubu Yönetim Kurulu Başkanvekili Yıldırım Demirören törende konuşmasına Doğan Grubu çalışanlarına “Hoş geldiniz” diyerek başladı ve şöyle devam etti: “Değerli çalışma arkadaşlarımız, hepinize iyi günler dileyerek ailemize hoş geldiniz diyorum. Sevgili Doğan ailesiyle dostluğumuz yarım asra dayanıyor. Devir teslimin bu iki köklü aile arasında olması bu nedenle sürpriz değil. Demirören ailesi olarak, Doğan ailesinin tüm fertlerine sizler gibi vefalı, çalışkan ve mesleğine tutkuyla bağlı basın mensuplarını bir araya getirdiği için teşekkürlerimizi sunmayı bir borç biliyoruz. Demirören Grubu’nun Hürriyet’le ve Doğan Grubu’yla yolları ilk kez kesişmiyor. Mesleğe yeni başlayanlar pek bilmiyor olabilir ama ömrünü ülkesine, bayrağına ve milletine adamış sevgili babamız Erdoğan Demirören 1965 yılında Hürriyet Gazete ve Dağıtım Şirketi’nin Simavi ailesiyle birlikte ortaklarından biriydi. 1979 yılında da Aydın Bey Milliyet’i Karacan ailesinden satın alırken de yine kendisi ortaklardan biriydi. En son 2011 yılında Milliyet ve Vatan gazetelerinin satışına da burada imza atmıştık. Şu kısacık tarihlerine baktığımızda bu binaların, kurumların ve ailelerin ne kadar bir arada olduklarını görüyoruz ve diyoruz ki, kalıcı olan Türk medya tarihinde yazan bu büyük kurumlar ve bu kurumlara can veren emekçiler, gazeteciler ve yayıncılardır.

MAKSADINI AŞAN SPEKÜLASYONLAR

Üzerine çok yazıldı, konuşuldu ve gerçekleri yansıtmayan, maksadını aşan spekülasyonlar yapıldı. Ancak bilmenizi gönülden isteriz ki, ortak geçmişimizi değerlendirdiğimizde, ortak geçmişimize birlikte sahip çıkacak ve tarihimizi de yine bizler birlikte yazacağız. Aklınızda pek çok soru var, biliyoruz ama inanın ki, bunların daha önceden verilmiş yanıtları yok. Birçok soruyu hep birlikte bir arada cevaplayacağız. Bu nedenle sizden tek ricamız önyargıdan uzak kalmanız ve en çok da kendinize, kurumlarınıza güvenmenizdir.”

ÜLKEM, BAYRAĞIM VE MİLLETİM...

Yıldırım Demirören, törende babası Erdoğan Demirören’in sözlerini de hatırlatarak şunları söyledi: “Sevgili babam bizlere hep şunu söyler: ‘Ülkem, bayrağım ve milletim söz konusu ise biz, her şeyimizle varız.’ Bizler bu hizmet bayrağını ve bu gemiyi büyük bir onurla, her ne pahasına olursa olsun tüm aile fertlerimizle ve sizlerle birlikte taşıyacağımızı biliyoruz. Aydın Bey’in sözleriyle konuşmamı noktalıyorum. Kendisi ‘40 yıl dalgalarla boğuştum ve gemiyi sağ salim limana ulaştırdım’ dedi. Şimdi büyük denizlere açılma vakti bizde. Bu yolculuğu hep birlikte yapacağımıza inanıyoruz. Huzurlarınızda, ömrünü ülkesine, milletine, işine ve ailesine adayan sevgili babamız Erdoğan Demirören Beyefendi’ye ailem ve kardeşlerim adına teşekkür ediyorum. Sevgili eşim Revna Hanımefendi’ye, çocuklarım Erdoğan, Yelda ve Cemal’ime, kardeşim Meltem Demirören Oktay ve ailesine, yeğenim Sinan Oktay’a, kardeşim Tayfun Demirören ve ailesine teşekkür ediyorum. Ayrıca Demirören Medya Holding İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal’a, satış sürecinde mali ve denetim raporlarıyla ilgilenen Veysel Ekmen ve ekibine, avukat Fatih Şahin ve ekibine, tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Sevgili Aydın Doğan ve ailesine teşekkür ediyoruz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Her şeyin ülkemize ve sizlere mutluluklar, başarılar getirmesini temenni ediyorum.”

TÜRK BASINININ EN BÜYÜK KURUMU

HÜRRİYET Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bilâ, konuşmasında Doğan ve Demirören ailelerinin 60 yıllık dost ve iş arkadaşları olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Bugün burada Hürriyet Dünyası’nı Doğan ailesinden Demirören ailesine devretmek üzere buluştuk. Bir haftadır bu törenleri hep birlikte yapıyoruz. Türk medyası için çok önemli ve büyük bir olay bu. Her iki aileyi de tanıyoruz; hem iş dünyasının hem Türk basınının çok önemli iki ailesi ve 60 yıllık dostlukları ve iş arkadaşlıkları olan iki aile. Dolayısıyla bu devir teslimin hem çalışanlarımıza hem Türk basınına hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Aydın Doğan ve Doğan ailesine bundan sonraki yaşamlarında sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. Sayın Erdoğan Demirören ve Demirören ailesine de Hürriyet Dünyası’na hoş geldiniz diyorum. Hürriyet Dünyası, Türk basınının en büyük kurumu. Sadece Türk basını değil, Avrupa ve dünyada da önemli yere sahip bir basın kuruluşu. Biz burada çalışıyor olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü Avrupa da dünya da bizi izliyor. Bazı ölçütlere baktığımızda Avrupa’da bazen birinci, ikinci veya üçüncü dünyada ise ilk 10’a giren bir iletişim ağımız var. Bu bakımdan, Hürriyet’in Türk medyasında önemli bir kurum olduğunu biliyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Hürriyet amiral gemisi olarak birçok başarıyı seyir defterine kaydedecek. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”

PLAKET VE ÇİÇEKLERLE

Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan’a plaket takdim etti. Devir teslim töreninin ardından çiçeklerle uğurlanan Aydın Doğan “Dostlarımdan değil sadece bu binadan ayrılıyorum” dedi.