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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.02.2019 - 09:47, Son Güncelleme:

Medipol Başakşehir Bursaspor maçı ne zaman saat kaçta?

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Medipol Başakşehir Bursaspor maçı ne zaman saat kaçta?

Lider Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta maçında bu akşam Bursaspor'u konuk edecek. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı, hakem Halis Özkahya yönetecek. Turuncu-lacivertli ekip, ligde geride kalan 22 maçta 48 puan topladı. Peki Medipol Başakşehir Bursaspor maçı ne zaman saat kaçta?

Medipol Başakşehir ve Bursaspor, bugüne kadar Süper Lig’de 23 kez karşılaştı. Bu mücadelelerin 9’unu İstanbul ekibi kazanırken, yeşil beyazlıların yüzü ise 7 kez güldü. Geride kalan 7 maç da eşitlikle sonuçlandı. Medipol Başakşehir ile oynadığı son 5 maçta ise gol sevinci dahi yaşayamayan Bursaspor, rakibi karşısındaki son galibiyetini 25 Nisan 2015’te aldı. O gün Bursa’da oynanan mücadeleyi yeşil beyazlılar 4-1 kazanırken; sonraki 7 maçta galip gelemedi. Bu 7 mücadelenin 5’ini ise İstanbul ekibi kazandı. Ligin ilk yarısında Bursa’da oynanan maç ise golsüz eşitlikle sona erdi.

Spor Toto Süper Lig’de mücadele veren Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa’yla oynadığı maçlarda galibiyete hasret kalan Bursaspor’un İstanbul ekiplerine karşı 24 maçlık galibiyet özlemi bulunuyor. Yeşil beyazlılar bu ekiplerden son olarak 25 Eylül 2016’da Bursa’da oynanan mücadelede Kasımpaşa’yı 1-0’lık skor ile yenmişti. Bu mücadelelerde 17 kez rakiplerine kaybeden yeşil beyazlılar, 7 karşılaşmada ise rakipleriyle puanları paylaştı.

Başakşehir Bursaspor maçı saat kaçta?

Bu akşam oynanacak bu zorlu randevu saat 19.00’da başlayacak. Halil Özkahya’nın yöneteceği maçta Özkahya’nın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Ligin 23’üncü haftasına Medipol Başakşehir 48 puanla lider olarak girerken, Bursaspor ise 24 puanla ateş hattından kurtulmak için mücadele veriyor. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Bursaspor benzer bir grafiği İstanbul deplasmanlarında da sergiliyor. İstanbul’da son olarak 9 Eylül 2016’da oynanan Fenerbahçe maçında yüzü gülen ve sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılan yeşil beyazlılar, sonraki 12 İstanbul deplasmanında galibiyet elde edemedi. Bu süreçte özellikle Bursaspor’un 10 yenilgisi dikkat çekerken, sadece 2 kez rakipleriyle puanları paylaştı. Bu sezona da 2-1’lik deplasmanda Fenerbahçe yenilgisiyle başlayan Samet Aybaba’nın öğrencileri, Galatasaray ile de deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı.

BURSASPOR KAZANMAKTA ZORLANIYOR

Bursaspor, ligde ise bu sezon kazanmakta zorlanıyor. Geride kalan haftalarda yalnızca 3 galibiyeti bulunan yeşil beyazlılar, son 8 maçtır da galip gelemiyor. Kötü gidişata son vermek için bu maçı fırsat olarak gören Samet Aybaba’nın öğrencileri, aynı zamanda deplasmanlarda da dilediği grafiği sergileyemiyor. Son 12 deplasman maçından yalnızca bir galibiyet çıkarabilen yeşil beyazlılar, geride kalan mücadelelerin 6’sında rakipleriyle puanları paylaşırken, 5 maçı ise kaybetti. Aynı zamanda Bursaspor, ligde devam eden en uzun galibiyet hasretine sahip takım konumunda.

ÖZKAHYA’NIN YÖNETTİĞİ MAÇLAR

Medipol Başakşehir-Bursaspor mücadelesini yönetecek olan hakem Halis Özkahya, daha önce iki ekibin 3 randevusunda düdük çaldı. İstanbul’da oynanan bu mücadelelerde Bursaspor galibiyet elde edemezken İstanbul ekibi 2 maçı kazandı, diğer mücadelede de puanlar paylaşıldı. 2 Nisan 2006’da o dönem alt ligde oynanan maç 1-1’lik eşitlikle sona ererken, Süper Lig’de ise 28 Ağustos 2015’teki maçı 2-1 ve 29 Ocak 2017’deki maçı ise 1-0 kazanan taraf İstanbul temsilcisi oldu. Özkahya, Medipol Başakşehir’in 29 maçını yönetirken (12 galibiyet, 9 beraberlik, 8 mağlubiyet), Bursaspor’un ise 21 maçında (8 galibiyet, 4 beraberlik, 9 mağlubiyet) düdük çaldı.

AVCI ÖNDE

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba ise, teknik adamlık kariyerlerinde 12’nci kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 11 mücadelede 5 kez gülen Abdullah Avcı olurken, Aybaba ise 2 galibiyet elde etti, diğer 4 maçta ise eşitlik bozulmadı. Avcı’nın ev sahipliğinde geçen 4 maçta ise Aybaba hiç kazanamadı. Bu mücadelelerde Avcı 3 kez kazanırken, diğer maç berabere bitti.

İSTATİSTİKLER

Başakşehir ile Bursaspor'un Süper Lig'de oynadığı 23 maçta Başakşehir'in 9-7'lik üstünlüğü bulunuyor. Süper Lig'de Başakşehir'e beş maçtır gol atamayan Bursaspor, daha önceki 18 karşılaşmanın sadece beşinde gol sevinci yaşayamamıştı.

Başakşehir, Bursaspor'u ağırladığı 11 Süper Lig maçının altısını kazandı ve son beş maçta rakibine yenilmedi. Bursaspor, Süper Lig'de oynadığı son 12 deplasman maçının sadece birini kazanabildi. Başakşehir, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 10 iç saha maçının hiçbirinde birden fazla gol yemedi ve bu karşılaşmaların beşinde gole kalesini gole kapattı. Süper Lig'de sekiz maçtır kazanamayan Bursaspor, ligde devam eden en uzun serisini sahibi. Bursaspor bu sezon Süper Lig'de en fazla top kaybı yapan takım; Başakşehir ise en az top kaybı yapan ikinci ekip.

Bu sezon Süper Lig'de en az hava topu kazanan takım Başakşehir, en fazla hava topu kazanan ekip ise Bursaspor. Bu sezon Süper Lig'de en fazla sahipsiz top kazanan isim Stephane Badji. Bu sezon Süper Lig'de rakip ceza sahasında topla en fazla buluşan isim olan Edin Visca, ligdeki sekiz golünün tamamını ceza sahası içinden attı.

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