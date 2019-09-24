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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
24.09.2019 - 16:15, Son Güncelleme:

Medine'nin ölümünün ardından yeni gelişme! Günlüğü bebek yastığının içinde bulundu

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Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki evinde asılı halde bulunan bir yıllık evli Medine Kara’nın (37) ablası Nuray Değirmenci (46), kardeşinin ölümünün şüpheli olduğunu ve aydınlatmak için 2 yıldır mücadele etmelerine rağmen sonuç alamadıklarını söyleyerek, "Kardeşimin ölümünde eşinin parmağı olduğu konusunda şüpheliyim. Sadece günlük incelense her şey ortaya çıkacak" dedi.

Adana’da yaşayan Medine Kara, aynı iş yerinde çalıştığı Ahmet Kara (39) ile 24 Eylül 2016’da evlendi. Evliliğin ardından işinden ayrılan Medine Karaÿile eşi, Hatay’ın Dörtyol ilçesine taşındı. Medine Kara, 8 Eylül 2017’de evde iple asılı halde ölü bulundu. Ahmet Kara olayla ilgili  ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Adana Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopside, Medine Kara’nın boyun ve arka kısmında ip izlerine rastlanılırken, vücudunda da morluklar tespit edildi. Otopsi raporunda ise Kara’nın asılmaya bağlı öldüğü saptandı. Adli Tıp raporu üzerine Dörtyol Cumhuriyet Savcılığı takipsizlik kararı vererek dosyası kapattı.

AİLE İTİRAZ ETTİ, EŞİ SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Ancak Medine’nin ailesi, kızlarının intihar etmediğini eşi tarafından öldürüldüğünü ileri sürdü ve karara itiraz etti. Mahkeme iki rapor arasında çelişki olduğunu belirledi ve takipsizlik kararını kaldırdı. Bunun üzerine savcılık yeniden soruşturma başlatarak mağdur olarak ifadesi alınan Ahmet Kara’nın bu kez şüpheli sıfatıyla ifadesine başvurdu. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen Kara, "Eşimin psikolojik sorunları nedeniyle tartışmalar yaşardık. O gün yine tartışmıştık. Daha önce de mutfakta intihar girişiminde bulunmuştu" dedi.

GÜNLÜĞÜ BULUNDU

Olaydan sonra kapısına kilit vurulan eve gidip, kardeşine ait eşyaları alan abla Nuray Değirmenci, Medine’ye ait günlüğü buldu. Bebek yastığı içindeki günlüğü okuyan Değirmenci, olayın aydınlatılması için harekete geçti. Hatay Cumhuriyet Savcılığı’na günlüğün fotoğraflarını gönderen Değirmenci, kardeşinin intihar etmediğini, eşi tarafından öldürüldüğünü öne sürdü. Günlükte "Eve ruhsatsız silah getirerek defalarca beni tehdit ettin. Ben ayrılalım dediğimde ’aileni öldürürüm seni öldürürüm’ dedin. Ağzıma silahı dayayıp öldürmekle tehdit ettin. Ailen yüzünden beni defalarca dövdün. Bana attığın o dayakları, o küfürleri, hakaretleri vücudumdaki o izleri silemem. Ailenle birlikte oldun. Bana yaşatmadığın zorlukları yaşattın" sözleri dikkat çekti.

Medinenin ölümünün ardından yeni gelişme Günlüğü bebek yastığının içinde bulundu

YARDIM ÇAĞRISI

2 yıldır babası Ali Ok (64) ile birlikte kardeşleri Medine Kara’nın ölümünü aydınlatmak için mücadele verdiklerini söyleyen Değirmenci, kardeşinin hayattan koparıldığını ve kesinlikle intihara meyilli olmadığını kaydetti. Hukuk mücadelelerini yılmadan devam ettirdiklerini ama hiçbir sonuç alamadıklarını sözlerine ekleyen Değirmenci, şöyle konuştu:

Medinenin ölümünün ardından yeni gelişme Günlüğü bebek yastığının içinde bulundu

"Kardeşimin bizzat mezarının açılmasını istiyorum. Ne telefonu ne de günlüğü incelendi. Sadece günlük incelense her şey ortaya çıkacak. Adalet arıyoruz. Kardeşim sürekli eşi tarafından tehdit edildi. Kardeşimin ölümünde eşinin parmağı olduğu konusunda şüpheliyim. Bu dosyaya el atılmasını istiyorum. Benim kardeşim öldüğünden beri uyku uyuyamıyorum."

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