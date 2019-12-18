Media Markt Çalışma Saatleri – Media Markt kaçta kapanıyor/açılıyor?

Media Markt, sektörünün önemli markalarından biridir. Teknoloji mağazası olma özelliğine sahiptir. Bir Alman teknoloji mağazacılığı markası olan Media Markt, Türkiye'deki ilk mağazasını 2007 yılında açmıştır.

Müşterilerine düşük fiyatlı teknoloji ürünleri sunan önemli mağazalar arasında yerini almaktadır. :Media Markt ilk online satış kanalını 2013 yılında müşterilerinin hizmetine sunmuştur. Media Markt mağazalarının 14 tanesi İstanbul'da faaliyet göstermektedir. Türkiye'nin 15 ilinde daha mağazası bulunmakta olup toplamda 45 mağaza ile ülkemizdeki faaliyetlerini yürütmektedir.

MEDİA MARKT ÇALIŞMA SAATLERİ

Bir Alman Teknoloji Mağazası olan Media Markt açılış saatleri şöyledir;

Pazartesi günleri : 10:00

Salı günleri : 10:00

Çarşamba günleri : 10:00

Perşembe günleri :10:00

Cuma günleri : 10:00

Cumartesi günleri : 10:00

Pazar günleri : 10:00

MEDİA MARKT KAÇTA KAPANIYOR/AÇILIYOR?

Media Markt, dünya teknoloji markalarını Alman uzmanlığı ve düşük fiyatlarla müşterilerinin tercihine sunan adreslerden biridir. Mağazanın kapanış saati akşam 22:00'dedir. 22:00'de kapılarını kapatan Media Markt'ın müşterilerine kapılarını açma saati ise sabah 10:00'dur.

CUMARTESİ GÜNLERİ AÇIK MI?

Müşterilerini dünyanın önemli markalarıyla uygun fiyatlı olarak buluşturan Media Markt kapılarını cumartesi günleri de açmaktadır. Cumartesi günleri saat 10:00 'da kapılarını müşterilerine açan mağaza akşam 22:00'ye kadar hizmet vermektedir.

PAZAR GÜNLERİ HANGİ SAATLERDE AÇILIYOR/KAPANIYOR?

Media Martk müşterilerine ara vermeden kapılarını açan mağazalar arasında öne çıkmaktadır. Bu anlamda hizmetlerine pazar günleri de devam etmektedir. Pazar günleri kapılarını saat 10:00'da açan mağaza akşam ise 22:00'de kapatmaktadır.

Pazar günleri birbirinden önemli markaları müşterilerinin tercihine sunmaya devam etmektedir. Bu sayede ihtiyacın duyulduğu her günün içerisinde alış veriş imkanı sunan seçenekler arasındaki yerini almıştır. Gerek ürün kalitesi gerekse uygun fiyat anlayışıyla kapılarını pazar günleri de müşterilerine açmaya devam etmektedir. Böylelikle haftanın her günü aralıksız hizmet sunmaktadır.