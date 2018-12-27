‘Medeni ve bilge şehirler’ vaadi
AK Parti’nin yerel seçimler için hazırladığı manifesto ve seçim beyannamesinin ana unsurunu ‘medeni ve bilge şehirler’ başlığı oluşturacak. Parti, kötü yapılaşmayı ortadan kaldırmak için ‘yeni şehir konsepti’ oluşturarak beyannamesinde tarif edecek.
Bu çalışma, şehirlerin kimliklerini ve tarihi dokularını koruyarak gelişmesini öngörürken, şehir planlamasında daha önce sık sık dile getirilen ancak başarılamayan yatay yapılaşmanın planlara göre yapılmasını amaçlıyor. Şehirlerin zaten var olan dokuları ön plana çıkarılacak. Tarihi dokunun korunmasına ve şehrin gelişen bölümlerinde de bu unsurlara özen gösterilmesine dikkat edilecek. Seçim manifestosunda belediye başkanlarının uymaları gereken kurallar açıklanacak. Her şehir için ayrıca yerel manifestolar hazırlanacak.
ADAYLARA SERBEST ALAN
Bu arada AK Parti’nin seçim kampanyasındaki bir değişiklik de belediye başkan adaylarına ‘serbest kampanya’ yapabilecekleri bir zaman dilimi ayırmak olacak. Daha önce partinin programını birebir takip eden adaylar, 19 Şubat’a kadar kendi öncelikli çalışmalarını yapacaklar.
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