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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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FATMA AKSU - GAZİANTEP
18.10.2018 - 22:26, Son Güncelleme:

'Medeni hukuk' dersi

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'Medeni hukuk' dersi

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bu yıl kuruluşunun 10. yılını kutlayan Gaziantep’teki Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin 2018 – 2019 akademik yılı açılış törenine katıldı.

 Varank törendeki konuşmasında özetle şunları söyledi: “TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nde Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin üst sıralara yükselmesi, doğru yolda ilerlediğinin bir göstergesidir. Hasan Kalyoncu Üniversitesi örneğinde olduğu gibi, işadamlarımızın kurdukları vakıflar aracılığıyla, eğitime yatırım yapmaları hem çok kıymetlidir hem de ileri görüşlülüğün bir göstergesidir. Çünkü ileriyi gören yatırımcı bilir ki, eğitim alanında yapılan her yatırım, geleceğimizi inşa edecek kaliteli insan sermayesine yapılan yatırımdır.”

Bakan Varank, hukuk fakültesi 3. sınıf öğrencilerinin ‘medeni hukuk’ dersine de girdi. Sıraya oturup öğrencilik yıllarını yad eden Varank, öğrencilere, “ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde idare hukukundan kalmıştım” itirafında bulundu.

CEMAL KALYONCU: KENDİNİZE GÜVENİN

Üniversitenin açılışı töreninde konuşan Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu da Ar-Ge çalışmaları yapan, patent üreten nitelikli bir öğretim kurumu haline gelen ve öğrenci mevcudu 10 yılda 10 bine ulaşan Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin Türkiye’de mezunları en hızlı iş bulan üniversiteler arasında ilk 10’da olduğunu söyledi. Kalyoncu, “Üniversite hayatınız boyunca toplumsal sorumluluk sahibi olmayı ve analitik düşünmeyi öğreneceksiniz. Kendinize güvenin. Etik değerlere ve manevi değerlerimize sahip çıkın” diye seslendi. Tören sonunda rektörlük görevini Prof. Dr. Edibe Sözen devralırken, mütevelli heyeti üyelerinde de değişikliğe gidildi. Yeni üyeler arasında eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eski rektör Tamer Yılmaz ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eski danışmanlarından Hüseyin Besli gibi isimler yer aldı. Varank daha sonra Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ni ziyaret ederek, Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir tarafından yaklaşık 9 ay önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye edilen ve “Nil, Sultan, Sudan ve Sevakin” adı konulan aslanları besledi.

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