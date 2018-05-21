Meclis’ten siber uyarı

Uyarıda şunlar kaydedildi: Hacker’lar USB bellekler içerisinde sakladıkları virüs, trojan, malware yazılımları yardımıyla; kullanıcı şifrelerini, kurum bilgisayarlarını ve sistemleri ele geçirebilmektedirler. Genelde bu tip saldırılar insan yoğunluğunun fazla olduğu açık alanlarda gerçekleşmektedir. Saldırganlar yoğunluğun fazla olduğu noktalara USB bellek bırakarak (atarak) bu saldırıları gerçekleştirmektedirler. Bu tür sahibini bilmediğiniz USB bellekler görüldüğünde kesinlikle dikkatli olunmalı, USB’ler kurum bilgisayarlarına takılmamalı, USB içinde yer alan dosyalar kesinlikle açılmamalıdır. Kurum içinde kullandığınız USB belleklerinizi de kurum dışındaki ortak kullanıma açık bilgisayarlara takmamanız önemle rica olunur.”