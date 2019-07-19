Meclis’ten Doğu Akdeniz için ‘ortak duruş’ bildirisi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMeclis’ten Doğu Akdeniz için ‘ortak duruş’ bildirisi
GeriGündem Meclis’ten Doğu Akdeniz için ‘ortak duruş’ bildirisi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
ANKARA
19.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Meclis’ten Doğu Akdeniz için ‘ortak duruş’ bildirisi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Meclis’ten Doğu Akdeniz için ‘ortak duruş’ bildirisi

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti yayınladıkları ortak bildiriyle AB yaptırımlarına tepki gösterdi: “AB yaptırımları uluslararası hukuka aykırı ve kabul edilemez. AB’yi adil, tarafsız bir tutum sergilemeye davet ediyoruz.”

DOĞU Akdeniz’deki hidrokarbon kaynaklarının paylaşımı konusunda yaşanan krizle ilgili olarak Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye’ye yönelik yaptırım kararına Meclis bir bildiriyle ortak tepki verdi. AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti’nin dün yayınladığı ortak bildiride, “Doğu Akdeniz bölgesi hidrokarbon kaynaklarının paylaşımı konusunda, bir oldu-bittiye getirerek Kıbrıs Türk’ünün ve Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası hukuk temelindeki meşru hak ve çıkarlarını görmezlikten gelme, yok sayma, hesaba katmama yönündeki tüm girişimleri, hesapları şiddetle telin ediyor, bu yönde siyaset yürüten çevrelerin politikalarına her hal ve şartta karşı olduğumuzu en açık ifade ile ortaya koyuyoruz” denildi.

AB’YE YAPTIRIM TEPKİSİ

“AB Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı Sonuç Bildirgesi’nde açıklanan yaptırımları uluslararası hukuka aykırı ve kabul edilemez bulduğumuzu özellikle belirtiyoruz. AB’yi bu konuda uluslararası hukuka riayet ederek adil, hakkaniyetli ve tarafsız bir tutum sergilemeye davet ediyoruz” çağrısının yer aldığı bildiride şu görüşlere yer verildi:

“Kıbrıs Rum tarafının tek taraflı hidrokarbon faaliyetlerine yasadışı olarak dahil ettiği uluslararası petrol şirketlerinin ve bu konuda Rum tarafına destek veren ülkelerin yürüttüğü tüm süreçler ve faaliyetlerde Kıbrıs Türkleri’nin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin hak ve çıkarlarını yok sayma yönündeki girişimlerin sahipleri bilmelidirler ki çabaları beyhudedir, uluslararası hukuka aykırıdır, bölgenin toplumsal ve politik gerçekliği ile derin bir çelişki içindedir. Bu anlamda devletimizin Doğu Akdeniz’de hidrokarbon arama çalışmalarını sürdürmesini doğru ve yerinde buluyoruz. Türkiye’nin ve KKTC’nin, hiçbir baskıya boyun eğmeksizin uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklarını koruyacak kudrete sahip olduğu bilinmelidir. Devletimizin Doğu Akdeniz bölgesinde adalet ve hakkaniyet temelinde bir paylaşımının sağlanmasını esas alan ve bu çerçevede milletimizin hak ve menfaatlerini korumaya yönelik yürüttüğü her politik girişimi, aldığı her tedbiri, attığı her adımı sonuna kadar desteklediğimizi, her hal ve şartta bu ortak duruşumuzun kararlılıkla devam edeceğini aziz milletimize ve dünya kamuoyuna bildiririz.”

Meclis’te grubu bulunan partilerin hazırladığı bildirgeye HDP imza vermedi. HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, ortak bildiriye imza atmama gerekçelerini açıklarken, “Kıbrıs’ta iki toplum, Kıbrıs Türk ve Rum halkları siyasi bir uzlaşıya varmadığı sürece Kıbrıs münhasır ekonomik bölgesinde hidrokarbon arama ve sondaj projelerinin iki taraflı durdurulmasından yana” olduklarını söyledi.

 

RUM KESİMİ’NE TEPKİ

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Nikos Hristodoulidis’in, Türkiye ile işbirliği yapılmasının Doğu Akdeniz’de tüm tarafların yararına olacağını söylemesine tepki gösterdi. Dönmez, “Hem ortak komite teklifini reddedip, hem bu teklifi yapması çelişki” dedi. Bir grup gazeteciyle bir araya gelen Dönmez, Doğu Akdeniz’deki çalışmaları anlattı. İlk gemi Fatih’in adanın batısında olduğunu belirten Dönmez, “Orada 1 aylık programı var. İkinci gemimiz de yeni yola çıktı, lokasyona da ulaştı. MTA’ya ait Oruç Reis sismik arama gemimiz de en kısa süre içerisinde yine Akdeniz’de sismik araştırmalarına devam edecek” açıklamasını yaptı.

YILDIRMA AMAÇLI

Avrupa Birliği’nin yaptırımlarına da değinen Dönmez, şöyle devam etti: “Dışişleri Bakanımız söyledi, çok önemli değil. Orada tabii sondaj gemisinde çalışanlara dönük birtakım tehditler de oldu, ama hukuken mesnetsiz bir açıklama olarak değerlendiriyoruz. Çalışmalarımız orada devam ediyor. Bunlar aslında yıldırma amaçlı.” - Hacer BOYACIOĞLU/ANKARA

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Erbil'deki saldırıya ilişkin çok çarpıcı detaylar ortaya çıktı
3 kardeşin yardım çığlığı duyulmadı... O abiye beraat
Gözler ‘avcı füzeler’de
Türkiye bu olayı konuşmuştu… İstenen ceza belli oldu