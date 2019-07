Meclis’ten Doğu Akdeniz için ‘ortak duruş’ bildirisi

DOĞU Akdeniz’deki hidrokarbon kaynaklarının paylaşımı konusunda yaşanan krizle ilgili olarak Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye’ye yönelik yaptırım kararına Meclis bir bildiriyle ortak tepki verdi. AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti’nin dün yayınladığı ortak bildiride, “Doğu Akdeniz bölgesi hidrokarbon kaynaklarının paylaşımı konusunda, bir oldu-bittiye getirerek Kıbrıs Türk’ünün ve Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası hukuk temelindeki meşru hak ve çıkarlarını görmezlikten gelme, yok sayma, hesaba katmama yönündeki tüm girişimleri, hesapları şiddetle telin ediyor, bu yönde siyaset yürüten çevrelerin politikalarına her hal ve şartta karşı olduğumuzu en açık ifade ile ortaya koyuyoruz” denildi.

AB’YE YAPTIRIM TEPKİSİ

“AB Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı Sonuç Bildirgesi’nde açıklanan yaptırımları uluslararası hukuka aykırı ve kabul edilemez bulduğumuzu özellikle belirtiyoruz. AB’yi bu konuda uluslararası hukuka riayet ederek adil, hakkaniyetli ve tarafsız bir tutum sergilemeye davet ediyoruz” çağrısının yer aldığı bildiride şu görüşlere yer verildi:

“Kıbrıs Rum tarafının tek taraflı hidrokarbon faaliyetlerine yasadışı olarak dahil ettiği uluslararası petrol şirketlerinin ve bu konuda Rum tarafına destek veren ülkelerin yürüttüğü tüm süreçler ve faaliyetlerde Kıbrıs Türkleri’nin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin hak ve çıkarlarını yok sayma yönündeki girişimlerin sahipleri bilmelidirler ki çabaları beyhudedir, uluslararası hukuka aykırıdır, bölgenin toplumsal ve politik gerçekliği ile derin bir çelişki içindedir. Bu anlamda devletimizin Doğu Akdeniz’de hidrokarbon arama çalışmalarını sürdürmesini doğru ve yerinde buluyoruz. Türkiye’nin ve KKTC’nin, hiçbir baskıya boyun eğmeksizin uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklarını koruyacak kudrete sahip olduğu bilinmelidir. Devletimizin Doğu Akdeniz bölgesinde adalet ve hakkaniyet temelinde bir paylaşımının sağlanmasını esas alan ve bu çerçevede milletimizin hak ve menfaatlerini korumaya yönelik yürüttüğü her politik girişimi, aldığı her tedbiri, attığı her adımı sonuna kadar desteklediğimizi, her hal ve şartta bu ortak duruşumuzun kararlılıkla devam edeceğini aziz milletimize ve dünya kamuoyuna bildiririz.”

Meclis’te grubu bulunan partilerin hazırladığı bildirgeye HDP imza vermedi. HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, ortak bildiriye imza atmama gerekçelerini açıklarken, “Kıbrıs’ta iki toplum, Kıbrıs Türk ve Rum halkları siyasi bir uzlaşıya varmadığı sürece Kıbrıs münhasır ekonomik bölgesinde hidrokarbon arama ve sondaj projelerinin iki taraflı durdurulmasından yana” olduklarını söyledi.

RUM KESİMİ’NE TEPKİ

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Nikos Hristodoulidis’in, Türkiye ile işbirliği yapılmasının Doğu Akdeniz’de tüm tarafların yararına olacağını söylemesine tepki gösterdi. Dönmez, “Hem ortak komite teklifini reddedip, hem bu teklifi yapması çelişki” dedi. Bir grup gazeteciyle bir araya gelen Dönmez, Doğu Akdeniz’deki çalışmaları anlattı. İlk gemi Fatih’in adanın batısında olduğunu belirten Dönmez, “Orada 1 aylık programı var. İkinci gemimiz de yeni yola çıktı, lokasyona da ulaştı. MTA’ya ait Oruç Reis sismik arama gemimiz de en kısa süre içerisinde yine Akdeniz’de sismik araştırmalarına devam edecek” açıklamasını yaptı.

YILDIRMA AMAÇLI

Avrupa Birliği’nin yaptırımlarına da değinen Dönmez, şöyle devam etti: “Dışişleri Bakanımız söyledi, çok önemli değil. Orada tabii sondaj gemisinde çalışanlara dönük birtakım tehditler de oldu, ama hukuken mesnetsiz bir açıklama olarak değerlendiriyoruz. Çalışmalarımız orada devam ediyor. Bunlar aslında yıldırma amaçlı.” - Hacer BOYACIOĞLU/ANKARA