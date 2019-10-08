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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Umut ERDEM/ANKARA
08.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Meclis’ten avcılara öneri: Vurma çek

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Meclis’ten avcılara öneri: Vurma çek

TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu, avcılığın belli bir süre yasaklanması, atış poligonlarının sayısının arttırılması, ‘Silahını getir, fotoğraf makinesini al’ gibi kampanyaların yürütülmesini önerdi. Komisyonun son toplantısı tutanaklara özetle şöyle geçti:

BELGESİZ 250 BİN AVCI

Başkan Mustafa Yel: Belli bir süre avcılığın yasaklanmasını öneriyorum. Bunun nedeni ülkemizde tedbir almadığımız takdirde bazı cinslerin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalması. Tabii bu yola giderken özellikle atış poligonlarının artırılması gerekli. 200 milyon dolarlık yıllık bir av sektöründen bahsediliyor. Bu konunun av sektörü içerisindeki ekonomiyi de olumsuz etkilememesi lazım. Fişek, tüfek, av malzemesi üretenlerin de durumu da gözetilerek avcıların canlıya değil ama ‘trap-skeet’ poligonlarında uçan cansız aletlere ateş etmeleri, atış poligonlarında bu duygularını tatmin etmelerinin sağlanması ve ‘Silahını getir fotoğraf makinesini al’ gibi kampanyaların yürütülmesi, doğada, yürüyüş gibi spor dallarının önerilmesi, desteklenmesi, bu anlamda foto safarinin desteklenmesi hususları da önerilmeli.

‘ÜRET-SAL-AVLAT’

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Ekrem İsmetoğlu: Trap atışları falan kesmiyor avcıyı. ‘Tüfeği getir, fotoğraf makinesini al’ dediğinizde de kimse tüfeğini getirmeyecektir muhtemelen. Şöyle bir şey öneriyorum. Belgeli 150 bin avcı var. Aslında 400 bin avcı olduğunu düşünüyoruz. Onun yerine üret-sal-avlat modeli. Bakanlık olarak, 8 istasyonumuzda 25 bin sülün, 75 bin keklik üretiyoruz 100 bin toplamda. Üretip, bir alan verip onlara ‘Buyurun siz istasyon kurun, biz de destek verelim; üretin, salın, avlatın.’ O zaman avcılar üret-sal-avlat modelinde kendi istasyonlarda ürettikleri, doğayla hiçbir alakası olmayan yumurtadan ürettikleri keklikleri orada avlayabilirler.

KÜRK İTHALATINA YASAK

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz: Bir canlının bilinçli bir şekilde insanlar tarafından öldürülmesi çok acı bir şey. Kalbi atan bir varlığı vurmanız ve öldürmeniz, belki de yavruları var veya yavru durumda olan bir hayvanı öldürmeniz tabii çok acı ancak maalesef, insanlığın dünyada yaptığı kötü şeylerden bir tanesi belki. Böyle can almaya dayalı bir alışkanlık olmamalı.

Başkan Mustafa Yel: Trap-skeet poligonları yapılmalı, bir yandan da özel avlak alanları oluşturulmalı. Mümkün olduğu kadar canlının az canının yanmasına sebebiyet verecek bir duruma gelmesi lazım. Doğadaki avcılığa tamamen yasak getirmek gerekiyor o zaman bunlar kurulduktan sonra. Kürk meselesine tam girmedik. Bunu da yazmamız gerekiyor. Bir defa ithalatın yasaklanması kesinlikle. Yurt içinde de sadece kürkü için hayvanın beslenmemesi ve bunların da üretilmemesi konusunda bir özel bölüm açmamız lazım. Bu konuda hemfikiriz herhâlde. Tamam bunu yazalım.”

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