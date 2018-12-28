Meclis’teki poz
AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Meclis’teki odasında masaya ayaklarını uzatarak çektiği bir fotoğrafı sosyal medyada paylaştı. Fotoğrafta ayakları görünen Sofuoğlu’nun karşısında ayakta ellerini önlerinde birleştirmiş şekilde duran iki kişinin ise danışmanları olduğu belirtildi. Sofuoğlu’nun sosyal medya hesabından “emir erlerim” diye paylaştığı fotoğraf tartışma yarattı. Kenan Sofuoğlu, tepkiler üzerine kısa sürede paylaşımını kaldırdı. MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Sofuoğlu’nun paylaşımına Twitter hesabından “Kenan efendi kabahat sende değil, kaldıramayacağın sıfatı sana yükleyende. Bir atasözü der ki; milletvekili olmuşsun, ama adam olamamışsın. Sen hakikaten adam olamazsın” diye tepki gösterdi.
SENATÖR KARTVİZİTİ
Sofuoğlu’nun milletvekili olarak bastırttığı kartvizitlerinin üzerindeki ‘Senatör’ ifadesi de tartışma yaratmıştı. Yakın çevresi, Meclis’te bastırılan bu kartvizitler sosyal medyaya yansıyınca Sofuoğlu’nun haberdar olduğunu belirterek, olayın danışman hatasından kaynaklandığını savunmuştu. Dünya şampiyonu motosikletçi Sofuoğlu, kayıt yaptırmak için Meclis’e Lamborghini marka otomobiliyle gelmişti. Sofuoğlu, seçildikten sonra bir röportajında, “Ben farklı bir milletvekili olacağım” demişti.
ESPRİ KATMAK İSTEMİŞ
Kenan Sofuoğlu, tepkiler üzerine Instagram hesabından açıklama yaptı: “Siyasete biraz espri katmak amacıyla yapmış olduğum paylaşım, kastının ötesinde anlamlara taşınmıştır. Lüzumsuz tartışmalara sebebiyet vermemek için bu paylaşımı 4 dakika içinde kaldırdım.” m ANKARA
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