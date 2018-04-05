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    Meclis’te yine tişört tartışması

    Hürriyet Haber
    05.04.2018 - 00:39 | Son Güncelleme:

    KADIN ziyaretçilerin CHP grubuna Atatürk resimli tişörtlerle katıldıkları grup toplantısı öncesinde TBMM Dikmen Kapısı’nda yaşanan ‘soyunma’ olayı tartışmaya neden oldu.

    İnternet sitelerinde dün yayınlanan güvenlik kamerası görüntülerinde, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın polisle tartıştığı ve üzerinde Atatürk resimli tişört olan ziyaretçi kadının tişörtünü çıkartıp yarı çıplak kaldığı görüldü. Görüntülerin basına verilmesine tepki gösteren Tanal, kapıda yaşananları şöyle anlattı: “Polis, ziyaretçimizin üzerindeki tişörtle Meclis’e giremeyeceğini söyledi. Tişörtün önünde Atatürk resmi var. Ben de ‘Madem izin vermiyorsunuz, o tişörtü ben giyeceğim ve ben gireceğim’ dedim. Hanımefendi tişörtü çıkardı, ben aldım. Aslında hedefleri şuydu; içeri almadıkları için milletvekili bu kapıyı zorlar mı diye beklediler. Ben o kapıyı zorlamadım, tişörtü aldım başka kapıdan geçtim.” CHP grup toplantısına gelen kadın ziyaretçilerin büyük bölümün Atatürk resimli tişört giymişti. Girişine izin verilmeyen ziyaretçinin üzerindeki tişörtün arkasında ise “CHP Çankaya” yazılıydı.

    Etiketler: gazetehaberleri , gündem
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