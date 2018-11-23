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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Nuray BABACAN / ANKARA
23.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Meclis’te ‘Yıldırım’ denklemi

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Meclis’te ‘Yıldırım’ denklemi

TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olması durumunda hem kampanyayı hangi sıfatla yürüteceği hem de yerine kimlerin aday olacağı şimdiden gündem oluşturdu.

Mahalli İdareler Seçim Yasası’na göre, milletvekillerinin aday olmaları durumunda vekillik görevinden istifa etmesi gerekmiyor. Milletvekilleri, seçimin sonundaki 15 gün içerisinde görevlerden birini tercih edebiliyor. Yasanın 17. maddesinin verdiği bu hak nedeniyle çok sayıda milletvekili geçmiş dönemde belediye başkan adayı yapıldı ve seçilemeyenler yeniden TBMM’ye döndü. Bu durum, AK Parti’den aday gösterilmesi söz konusu olan TBMM Başkanı Binali Yıldırım için de geçerli olacak. Ancak Yıldırım’ın ‘Meclis başkanı’ sıfatıyla belediye başkanlığı kampanyasını sürdürmesinin ‘etik’ açıdan yanlış olacağı dile getiriliyor.

YENİ BAŞKAN ADAYLARI

Yıldırım’ın da adaylığının kesinleşmesi durumunda, bu görevden ayrılacağı öne sürülüyor. Bu durum TBMM Meclis Başkanlığı’na kimin aday olacağına ilişkin kulisleri de hareketlendirdi. Kulislerde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop ve AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı’nın adı adaylık için konuşuluyor. Ancak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, bu konuda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de önerisini alabileceği ve MHP’ye de yakın gelecek ismin aday gösterileceği de öne sürülüyor. Yeni dönem ve seçime ilişkin takvimin, seçimlerin ardından TBMM Başkanlık Divanı tarafından yapılacağı belirtiliyor. 

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