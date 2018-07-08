Meclis'te yemin ederken kardeşinin acı haberini aldı

Bedensel ve zihinsel engelli olduğu öğrenilen ve uzun süredir tedavi gören Arzu Arslan'ın durumunun son zamanlarda kötüleştiği öğrenildi. Haberi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yemin töreninde alan Ednan Arslan, hemen İzmir'e döndü.

24 Haziran seçimlerinde ilk kez seçilerek CHP sıralarından meclise giren İzmir Milletvekili Ednan Arslan, dün TBMM'deki yemin töreninde doğuştan bedensel ve zihinsel engelli olan kardeşi Arzu Arslan'ın ölümü ile yıkıldı. Bir süredir tedavi gören Arslan'ın son zamanlarda yaşam fonksiyonlarının zayıfladığını belirten Ednan Arslan, hemen İzmir'e dönerek ailesine destek oldu. Arzu Arslan için yarın (pazartesi) saat 12.00'da Narlıdere Cemevi'nde cenaze töreni düzenlenecek.