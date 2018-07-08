Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Meclis'te yemin ederken kardeşinin acı haberini aldı

    Meclis'te yemin ederken kardeşinin acı haberini aldı

    Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)
    08.07.2018 - 13:10 | Son Güncelleme:

    CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın kız kardeşi Arzu Arslan, 40 yaşında hayatını kaybetti.

    Bedensel ve zihinsel engelli olduğu öğrenilen ve uzun süredir tedavi gören Arzu Arslan'ın durumunun son zamanlarda kötüleştiği öğrenildi. Haberi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yemin töreninde alan Ednan Arslan, hemen İzmir'e döndü.

    24 Haziran seçimlerinde ilk kez seçilerek CHP sıralarından meclise giren İzmir Milletvekili Ednan Arslan, dün TBMM'deki yemin töreninde doğuştan bedensel ve zihinsel engelli olan kardeşi Arzu Arslan'ın ölümü ile yıkıldı. Bir süredir tedavi gören Arslan'ın son zamanlarda yaşam fonksiyonlarının zayıfladığını belirten Ednan Arslan, hemen İzmir'e dönerek ailesine destek oldu. Arzu Arslan için yarın (pazartesi) saat 12.00'da Narlıdere Cemevi'nde cenaze töreni düzenlenecek.

    Mecliste yemin ederken kardeşinin acı haberini aldı

    Etiketler: chp'li vekil
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri