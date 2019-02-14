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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
14.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Meclis’te Troya gösterildi

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Meclis’te Troya gösterildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde yapımcılığını Nihal Ağırbaş, senaristliğini Ömer Erbil’in yaptığı Troya Hazineleri Asırlık Hasret belgeselinin gösterimi dün akşam Meclis’te yapıldı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Troya belgeseliyle Türkiye’nin hazinelerinin nasıl çalınıp götürüldüğünün öğrenilmiş olacağını belirterek şöyle konuştu:

“Yurtdışındaki müzelerde sergilenen eserlerimizin izini takip etmek için hafiye gibi çalışmak gerekiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımız bu konuda ciddi çalışmalar yapıyor. Milletimizde de tarihi varlıklarımızın korunması konusunda bilinç oluşmaya başladı, Meclis olarak biz de buna destek vermeye devam edeceğiz. Troya Yılı ilan edilmesinin ardından Çanakkale’ye gelen turist sayısı 3 kat arttı. Hazırlanan bu belgesel de Troya yılının ürünüdür. Belgeselin uluslararası gösterimi yapıldığında bu bölge tanıtımı açısından da önemli ses getirecektir. Temennim, St. Petesburg Müzesi’nde bulunan Troya hazinelerinin de yurdumuza getirilmesidir.”

Yıldırım, Marmaray’ın inşaatı sırasında istasyonlardaki kazılarda çıkan tarihi eserlerin Yenikapı’da yapılacak müzede sergileneceğini de söyledi. 

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