Meclis’te Troya gösterildi
Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde yapımcılığını Nihal Ağırbaş, senaristliğini Ömer Erbil’in yaptığı Troya Hazineleri Asırlık Hasret belgeselinin gösterimi dün akşam Meclis’te yapıldı.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Troya belgeseliyle Türkiye’nin hazinelerinin nasıl çalınıp götürüldüğünün öğrenilmiş olacağını belirterek şöyle konuştu:
“Yurtdışındaki müzelerde sergilenen eserlerimizin izini takip etmek için hafiye gibi çalışmak gerekiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımız bu konuda ciddi çalışmalar yapıyor. Milletimizde de tarihi varlıklarımızın korunması konusunda bilinç oluşmaya başladı, Meclis olarak biz de buna destek vermeye devam edeceğiz. Troya Yılı ilan edilmesinin ardından Çanakkale’ye gelen turist sayısı 3 kat arttı. Hazırlanan bu belgesel de Troya yılının ürünüdür. Belgeselin uluslararası gösterimi yapıldığında bu bölge tanıtımı açısından da önemli ses getirecektir. Temennim, St. Petesburg Müzesi’nde bulunan Troya hazinelerinin de yurdumuza getirilmesidir.”
Yıldırım, Marmaray’ın inşaatı sırasında istasyonlardaki kazılarda çıkan tarihi eserlerin Yenikapı’da yapılacak müzede sergileneceğini de söyledi.
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