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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.05.2019 - 18:04, Son Güncelleme:

Mecliste terör eylemi girişimi! CHP’li Mahmut Tanal’dan açıklama

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Mecliste terör eylemi girişimi! CHP’li Mahmut Tanal’dan açıklama

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM'de beraberinde milletvekilleriyle basın toplantısı düzenledi.

TBMM çatısı altında dün üzüntü verici bir hadise yaşandığını ifade eden Tanal, TBMM Dikmen Kapısı'na gelen Mulla Zincir ve Eylem Yücel ismi kişilerin, "Mahmut Tanal ile görüşeceğiz" diyerek TBMM içerisine girmek istediğini söyledi. TBMM girişinde, Halkla İlişkiler Binası içinde birinci ve ikinci kademeli güvenlikte x-ray cihazlarının olduğunu anımsatan Tanal, bu şahısların, giriş bölümünde polislerin arama ve güvenlik sorgulaması sırasında Meclis personelinden birini rehin almaya çalıştığını, polislerden birini kesici, delici aletle yaraladığını anlattı. Tanal, polise ve TBMM çalışanına geçmiş olsun dileğinde bulundu. İki şüphelinin de terör örgütü DHKP-C ile bağlantılı olduğunun açıklandığına işaret eden Tanal, TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre ise zanlıların üzerinde yapılan aramada bomba süsü verilmiş bir parfüm kutusu ile el yapımı kesici aletlerin bulunduğunu dile getirdi. El yapımı kesici aletin fotoğrafını gösteren Tanal, bu kişileri kesinlikle tanımadığını, hayatında hiç karşılaşmadığını söyledi.

Tanal, kendisinin tanınan bir milletvekili olduğunu, gerekli birimlerden talep edilirse en fazla kartvizit basan, dağıtan, ziyaretçisi olan, halkın içinde dolaşan, halkın tüm sorunlarıyla ilgilenen milletvekili olduğunu ifade etti. Tanal, Mulla Zincir'in, Fransa'dan geldiğini, önceki yıllarda yurt dışına çıkış yasağı konulduğunu, bu nedenle yurt dışına çıkamadığını söyleyerek, çözüm konusunda nasıl yol izlemesi gerektiğini sorduğunu anlattı. Tanal, bu görüşmenin, girişte bekleme dışında en fazla 5-7,5 dakika sürdüğünü, Zincir'e bir hukukçuya gitmesi, dava açması gerektiğini söylediğini aktardı. Bütün konuşmalara rağmen Zincir'in adeta yerinden kalkmak istemediğini ifade eden Tanal, odasında misafirlerinin olduğunu eğer kalabalık olmasaydı bu eylemin hedefinin kendisinin olabileceğinin altını çizdi.

Mecliste terör eylemi girişimi CHP’li Mahmut Tanal’dan açıklama

Tanal, Mulla Zincir'in Meclis'e giriş kaydı tutanağına göre saat 11.09'da giriş yaptığını, kendisiyle saat 12.10 veya 12.15 gibi görüştüğünü, 12.30'da da Dikmen kapıdan çıkış yaptığını, saat 15.00'te tekrar geri geldiğini belirtti.

Meclis'te çıkış yaptıktan sonra ikinci kez randevu sistemine giriş yapılmadığını ifade eden Tanal, TBMM yerleşkesine girişin rahat olmadığını, sıkı güvenlik önlemleri uygulandığını anımsattı. Tanal, sözlerini şöyle sürdürdü, ’’Hiçbir milletvekilinin, Meclis'e ziyaretçilerin gelişine izin verme yetkisi yoktur, danışman arkadaşlarımız randevu isteyen kişileri, TC numaraları ve isimlerle sisteme bildirir. TBMM idaresi bu talebi onaylama, reddetme yetkisine sahiptir. Asıl hedef Tanal'dı, hedef seçildiğimi düşünüyorum. Makam odam kalabalık olmasa bugün hayatta olmayabilirdim’’

Bir soru üzerine Tanal, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un kendisini arayarak, geçmiş olsun dileklerinde bulunduğunu kaydetti. Tanal daha sonra şunları söyledi,’’ Her türlü terör eylemi girişimini lanetliyorum, ayrım yapmaksızın tüm terör örgütlerini lanetliyorum, terörle bir yere varılamaz. Terör insan hakları, hukuk devleti, demokrasi, milli birlik ve beraberliğin, kardeşliğin düşmanıdır. Atatürk cumhuriyetinin çocuğuyum; geçmişte beni teröristlere yedirmedi beni okuttu, bu makamlara erişmemi sağladı. Atatürk cumhuriyeti bugün de beni onlara yem etmez."

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