Meclis’te son oturum halleri
TBMM Genel Kurulu önceki gün 31 Mart yerel seçimleri öncesi yasama amacıyla son kez toplandı.
Saat 14.00’te başlayan ve gece geç saatlere kadar devam eden Genel Kurul’da bazı milletvekilleri kitap okuyarak vakit geçirdi, bazıları ise sosyal medyada videolar izledi. Bazı milletvekilleri kürsü önünde hatıra fotoğraf çektirdi. Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Erkan Baş, Meclis kürsüsünde iş güvenliği ve işçi ölümlerini gündeme getirdi. 2018 yılında hayatını kaybeden işçilere ait metrelerce uzunluktaki isim listesini gösteren Baş, “Bunların hepsi, şu sayfalar boyu sığmayan ne, biliyor musunuz? Ölen işçilerin sadece isimleri. Siz bir de bunların çocuklarını, ailelerini, eşini, dostunu düşünün” dedi.
BURASI TOP SAHASI MI
CHP Milletvekili İlhami Özcan Aygun ise elinde futbol topu ve bir poşet arpa ile kürsüye çıkarak futbol kulüplerine yapılan borç yapılandırma imkânlarının çiftçilere tanınmasını istedi. Aygun topla kürsüden inerken İYİ Parti Milletvekili Orhan Çakırlar, “Topu alalım” dedi. Aygun, “Topu, söz verdim, güvenlik güçlerine” derken bir anda “Ama Alpay’a vereyim onu. Haydi Alpay!” diyerek futbol topunu AK Parti sıralarına doğru attı. MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, “Olur mu Sayın Başkan ya, burası top sahası mı?” diye tepki gösterirken, TBMM Başkanvekili Levent Gök, “Yerinize oturunuz lütfen. Yani o hoş bir hareket olmadı” uyarısında bulundu.
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