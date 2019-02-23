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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mert Gökhan KOÇ / ANKARA
23.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Meclis’te son oturum halleri

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Meclis’te son oturum halleri

TBMM Genel Kurulu önceki gün 31 Mart yerel seçimleri öncesi yasama amacıyla son kez toplandı.

Saat 14.00’te başlayan ve gece geç saatlere kadar devam eden Genel Kurul’da bazı milletvekilleri kitap okuyarak vakit geçirdi, bazıları ise sosyal medyada videolar izledi. Bazı milletvekilleri kürsü önünde hatıra fotoğraf çektirdi. Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Erkan Baş, Meclis kürsüsünde iş güvenliği ve işçi ölümlerini gündeme getirdi. 2018 yılında hayatını kaybeden işçilere ait metrelerce uzunluktaki isim listesini gösteren Baş, “Bunların hepsi, şu sayfalar boyu sığmayan ne, biliyor musunuz? Ölen işçilerin sadece isimleri. Siz bir de bunların çocuklarını, ailelerini, eşini, dostunu düşünün” dedi.

Meclis’te son oturum halleri

BURASI TOP SAHASI MI

CHP Milletvekili İlhami Özcan Aygun ise elinde futbol topu ve bir poşet arpa ile kürsüye çıkarak futbol kulüplerine yapılan borç yapılandırma imkânlarının çiftçilere tanınmasını istedi. Aygun topla kürsüden inerken İYİ Parti Milletvekili Orhan Çakırlar, “Topu alalım” dedi. Aygun, “Topu, söz verdim, güvenlik güçlerine” derken bir anda “Ama Alpay’a vereyim onu. Haydi Alpay!” diyerek futbol topunu AK Parti sıralarına doğru attı. MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, “Olur mu Sayın Başkan ya, burası top sahası mı?” diye tepki gösterirken, TBMM Başkanvekili Levent Gök, “Yerinize oturunuz lütfen. Yani o hoş bir hareket olmadı” uyarısında bulundu. 

Meclis’te son oturum halleri

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