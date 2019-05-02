Meclis’te seçim tekrarı tartışması
TBMM Genel Kurulu’nun önceki günkü oturumuna İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sonrasında yaşanan süreç damgasını vurdu.
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, “Bu seçim ola ki kazayla iptal edilirse Türkiye’de artık seçim olmaz. Türkiye’nin selameti için böyle bir baskıyı YSK üzerinden kaldırın” dedi. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ise “İstanbul’la alakalı itirazımız tamamen hukuki çerçevede yürüyen bir itirazdır” karşılığını verdi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da “Ben bir şeyi yadırgadım. Bir kere ‘Eğer YSK seçimi iptal ederse’ cümlesini söylenmemiş sayıyorum. Bunun konuşulması bile hukuk devletinin ortadan kalktığı anlayışını, algısını doğurur. YSK hukuk içinde bir karar alacak diye umuyoruz. Kurul üyeleri Kızılay’da yürüyemezler” diye konuştu.
Türkkan Altay’ın sözlerine “Kesinlikle” karşılığını verirken, Muş da “Tehdit ediyorsun” tepkisini gösterdi.
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