Meclis'te 'nöbetçi bakan' uygulaması başlıyor
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 1'inci yılı değerlendirmesi kapsamında alınan karar gereği TBMM'de her hafta için bir 'nöbetçi bakan' uygulaması bu hafta başlıyor.
TBMM'de bu hafta başlayacak 'nöbetçi bakan' uygulaması kapsamında Meclis'e her hafta farklı bakan gelecek. TBMM Genel Kurulu'nun çalıştığı salı, çarşamba ve perşembe günleri 'nöbetçi bakan' Meclis'te olacak. 'Nöbetçi bakan' milletvekillerinin taleplerini alacak.
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