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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
13.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Meclis’te mülteci sempozyumu:‘2019’u uyum yılı ilan ettik’

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Meclis’te mülteci sempozyumu:‘2019’u uyum yılı ilan ettik’

MECLİS Başkanı Binali Yıldırım, Suriyelileri sığınmacılar açısından 2019’un “uyum yılı” ilan edildiğini belirterek, “Doğudan batıya, kuzeyden güneye ilticaları hiç kimse ayıklamamalıdır. Sonuçta insanların barış ve güven içinde yaşayacakları hayat şartı aramaları en doğal haklarıdır” dedi. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 70’inci yıldönümü nedeniyle Meclis’te BM ile işbirliği içinde “Mülteciler, Göçmenler ve Uyum Politikaları-Fırsatlar, Zorluklar, Çözümler” konulu sempozyum düzenlendi.

Etkinliğin açılışında konuşan Yıldırım şunları söyledi:

“Mağdur olan da mağduriyeti paylaşan da aynı coğrafyanın insanlarıdır. Dünyanın 80 trilyon dolar yıllık gayri safi hasılası var. 80 trilyon dolarlık milli gelirin yarısı ABD, AB ülkelerine aittir. Bu ülkelerde yaşayan nüfus, dünya nüfusunun ancak yüzde 11’idir. Toplam 836 milyon nüfusu olan AB ve ABD’de kişi başına düşen milli gelir 47 bin doların üzerindedir. Peki 70 milyonluk mülteci sorununa bu ülkeler ne kadar sahip çıkmaktadır? Ülkelere ve insanlara akıl vermek kolaydır. ‘Gelin meseleleri birlikte çözelim’ denildiğinde herkes tribünlere çekiliyor. Türkiye birçoğu Suriyeli olmak üzere 3.6 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyor. Suriye’de barış mutlaka tesis edilecektir ve ülke güvenli hale gelecektir. Bu kardeşlerimiz kendi evlerine mutlaka dönecektir. Dostlarımızın sırtımızı sıvazlamaları iyi bir şey ama yeterli değildir. Yüke onların da el atmaları gerekir. Türkiye ekonomisinin 20 katı büyüklüğündeki AB, Türkiye’nin gösterdiği feragatın yarısını bile gösteremiyor.” 

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