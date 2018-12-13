Meclis’te mülteci sempozyumu:‘2019’u uyum yılı ilan ettik’
MECLİS Başkanı Binali Yıldırım, Suriyelileri sığınmacılar açısından 2019’un “uyum yılı” ilan edildiğini belirterek, “Doğudan batıya, kuzeyden güneye ilticaları hiç kimse ayıklamamalıdır. Sonuçta insanların barış ve güven içinde yaşayacakları hayat şartı aramaları en doğal haklarıdır” dedi. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 70’inci yıldönümü nedeniyle Meclis’te BM ile işbirliği içinde “Mülteciler, Göçmenler ve Uyum Politikaları-Fırsatlar, Zorluklar, Çözümler” konulu sempozyum düzenlendi.
Etkinliğin açılışında konuşan Yıldırım şunları söyledi:
“Mağdur olan da mağduriyeti paylaşan da aynı coğrafyanın insanlarıdır. Dünyanın 80 trilyon dolar yıllık gayri safi hasılası var. 80 trilyon dolarlık milli gelirin yarısı ABD, AB ülkelerine aittir. Bu ülkelerde yaşayan nüfus, dünya nüfusunun ancak yüzde 11’idir. Toplam 836 milyon nüfusu olan AB ve ABD’de kişi başına düşen milli gelir 47 bin doların üzerindedir. Peki 70 milyonluk mülteci sorununa bu ülkeler ne kadar sahip çıkmaktadır? Ülkelere ve insanlara akıl vermek kolaydır. ‘Gelin meseleleri birlikte çözelim’ denildiğinde herkes tribünlere çekiliyor. Türkiye birçoğu Suriyeli olmak üzere 3.6 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyor. Suriye’de barış mutlaka tesis edilecektir ve ülke güvenli hale gelecektir. Bu kardeşlerimiz kendi evlerine mutlaka dönecektir. Dostlarımızın sırtımızı sıvazlamaları iyi bir şey ama yeterli değildir. Yüke onların da el atmaları gerekir. Türkiye ekonomisinin 20 katı büyüklüğündeki AB, Türkiye’nin gösterdiği feragatın yarısını bile gösteremiyor.”
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