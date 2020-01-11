Meclis'te mobbing hattı

Daha önce milletvekillerinin Meclis’teki hizmetler konusunda rahatsızlıklarını doğrudan kendisine iletmesi amacıyla özel bir telefon hattı kuran Şentop, idari teşkilat çalışanlarına yönelik uygulama da başlattı. Şentop Meclis çalışanlarına gönderdiği yazıda, “Mesai saatlerine bağlı kalmaksızın özveri ile çalıştığınızın farkındayım” dedi.

MÜNFERİT OLAYLAR

Meclis’te hizmet kalitesinin arttırılmasının, “çalışanların adil, elverişli koşullarda görev yapmaları ve kurumsal aidiyet hislerinin güçlendirilmesine bağlı olduğunu” vurgulayan Şentop, yazıda şunları kaydetti: “Şeflerimizden TBMM Genel Sekreteri’ne kadar her kademedeki idarecinin bu anlayış doğrultusunda yönetim çalışmalarını sürdürmesi ve görevlerini kusursuz şekilde icra eden kıymetli çalışanlarımızın maddi-manevi tatminlerini ön planda tutmaları en temel önceliklerimizdendir. Her kurumda olduğu gibi zaman zaman TBMM bünyesinde çalışanlarımızı rahatsız eden bazı münferit uygulamaların yaşanabilmesi mümkündür. Bu gibi hallerde hiçbir korku veya çekince yaşamadan, kanunlarla size tanınan müracaat haklarını kullanabileceğinizi hatırlatmak isterim.

BİZZAT ŞAHSIMA BİLDİRİN

Sizi rahatsız eden konularda sıralı amirlerinize yaptığınız yazılı veya sözlü başvurunun tatmin edici bir sonuca bağlanmadığını düşünüyorsanız, konu hakkında elektronik posta adresi üzerinden TBMM Başkanı olarak şahsımı bizzat haberdar edebileceğinizi de bilmenizi isterim. Bu kapsamda paylaşacağınız veriler şahsım veya bu konuda özel olarak görevlendirdiğim TBMM Özel Kalem Müdürlüğü personeli tarafından titizlikle incelenecek ve varsa alınması gereken idari ve hukuki tedbir süratle alınacaktır.”