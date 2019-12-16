Meclis’te ‘Las Tesis’ protestosu... Dansla olacaksa hepimiz dans edelim

TBMM Genel Kurulu’nda Sağlık, Çevre ve Şehircilik ile İçişleri Bakanlıklarının 2020 yılı bütçelerine ilişkin soru-cevap bölümünde konuşan CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü, Şili’de başlayan ve kadına karşı şiddete dikkati çekmek için dünyaya yayılan ‘Las Tesis’ dansı eyleminin yapılmadığı tek ülkenin Türkiye olduğunu söyledi. Sütlü’nün “Şimdi kadın milletvekilleri olarak şiddet gören, öldürülen tüm kadınlar adına size iki çift lafımız olacak” ifadesinin ardından CHP’li vekiller dansa eşlik eden şarkıdaki sözleri sıra kapaklarına vurarak söyledi. HDP Grubunun da destek verdiği eylemde, CHP’li bazı milletvekilleri de şiddet gören ve öldürülen kadınların fotoğraflarını ellerinde tuttu.

SÖZLERE İTİRAZ ETTİ



Milletvekilleri protesto sırasında, cinayet kurbanlarının fotoğraflarını da gösterdi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, öldürülen kadınların her birisinin ortak acı olduğunu vurguladı. Şarkının sözlerindeki “Tecavüzcü sensin, öldüren sensin; polisler, hâkimler, devlet ve başkan” şeklindeki ifadeleri aktaran Soylu, “Eğer bunları söyleyerek bu mesele çözülecekse Meclis de duysun. Eğer bu Meclis, ‘Bunları söylemeye devam etsinler’ derse ben İçişleri Bakanı’yım, kanuna rağmen, Anayasa’ya rağmen en geniş hakkımı kullanacağım.” diye konuştu. Bakan Soylu, milletvekillerinin de bakanların da sorumlu olduğunu belirterek “Tecavüzcü sensin, öldüren sensin; polisler, hâkimler, devlet...” diye bir grubu çerçeve içerisine almamak gerektiğini söyledi. Söz konusu dansın sözlerinin Şili’de ortaya çıktığına işaret eden Soylu, “Dans, elbette ki dans. O zaman CHP Grubu ‘Tecavüzcü demekte bir mahzur yok’ desin. ‘Tecavüzcü polis?’ Böyle bir şey olabilir mi? Şili’de polis 2 kadını öldürdü, eylem onun için çıktı. Yani sizin söylediğiniz sebeple çıkmadı. Bu Almanya’da yok ama siz kendiniz buna bir mana üretebilirsiniz. Fakat bu Türkiye’de polise, hâkime, devlete, Başkan’a ‘tecavüzcü’ ve ‘öldüren’ demeyi gerektirmiyor. Eğer dansla olacaksa hepimiz dans edelim ayrıca en çok dansı Latin Amerika yapıyor, ne durumda olduğunu biliyoruz” dedi.

ETA TARTIŞMASI

- İÇİŞLERİ Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde ETA tartışması da yaşandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İspanya’da ETA’yla benzer söylemleri dile getiren partilerin kapatıldığını söyledi.

Soylu, ETA örgütünün 1959’da kurulduğunu belirterek şöyle devam etti: “ETA’yla benzer söylemleri dile getiren Herri Batasuna 1978’de kuruldu. 2002 yılında ise Herri Batasuna ve iki parti daha İspanyol yüksek mahkemesince kapatıldı. Kapatma gerekçesine temel olan argümanlar şunlardır:

1- Bu 3 parti ve terör örgütü ETA arasında özdeşlik ilişkisi var. Siyasi tutukluların aday gösterilmesi gibi.

2- Her 3 parti de ETA kontrolündedir.

3- Partilerin farklı zamanlarda kurulmaları da ETA planıdır.

4- ETA, Herri Batasuna’yı yönetmiştir.

5- Terör örgütünün ideolojisi kapsamında sistematik eylemlere katılmak “terör örgütü üyeliği” anlamına gelir.

6- Terör örgütü üyeliği şüphesi olanlar bu eylemleri devam ettirme gücü veren bir görevde bulunamaz."

HDP: KAPATMAKLA TEHDİT ETTİ

- İÇİŞLERİ Bakanı Soylu'nun ETA örneğinin ardından söz alan HDP Grup Başkan Vekili Hakkı Saruhan Oluç ise “Kayıtlara geçsin” diyerek şöyle konuştu: "Şimdi, Sayın Bakan konuşurken çok açık bir şekilde, ETA Herri Batasuna örneğini vererek Halkların Demokratik Partisi’ni kapatmayla tehdit etti. Bakın, bugüne kadar 7 parti kapatıldı ve HDP güçlenerek Meclis’in 3’üncü partisi oldu.”