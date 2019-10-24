Meclis’te kürk raporu

TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu, hazırladığı raporda kürk üretimi ve kullanımıyla ilgili çarpıcı bilgiler verdi. Raporda, çoğu ülkenin, özelinde de dünyaca ünlü moda markalarının gerçek kürk kullanmama kararı almakta oldukları ve ABD’de Los Angeles, California, West Hollywood, Berkeley ve San Francisco’da kürk satışının yasaklandığı belirtilerek, “Türkiye’de postundan yararlanılan kürk hayvanlarının yetiştirilmesi ve kullanılması yasaklanmalı” önerisinde bulunuldu.

Raporda kürkle ilgili özetle şunlar yer aldı:

TÜRKİYE’YE KEDİ-KÖPEK KÜRKÜ: “Tüm dünyada, her yıl 80 milyondan fazla hayvan kürkleri için öldürülmektedir. Her yıl sadece Çin’de 20.6 milyon mink (vizon), 14.1 milyon tilki ve 4 milyon rakun köpeği kürkü için öldürülmektedir. Ayrıca, 2018’de 2 milyonun üzerinde yaban hayvanı kürkü satıldığı bildirilmiştir. Çin’deki kürk çiftliklerinde kedi ve köpek kürkü üretimi de yapıldığı ve bunun Türkiye de dahil olmak üzere Avrupa’ya ihraç edildiği ortaya konulmuştur. AB, kedi ve köpek kürkünün ihracat ve ithalatını yasaklamıştır.

BİR MANTO İÇİN YÜZ ÖLÜM: Tek bir kürk manto elde edilebilmesi için100’e yakın hayvan öldürülmektedir. 2014’te Avrupa’da 40 milyondan fazla mink ve 2 milyondan fazla tilki kürkü için öldürülmüştür. Yakalanan mink, rakun, tavşan, tilki, çinçilla ve farklı türlerden pek çok hayvan uygunsuz koşullarda tecrit edilmekte, elektrik verilerek ya da gazla boğma, zehirleme, boyun kırma gibi yöntemlerle öldürülmektedir.

KÖPEK KÜRKÜNE TİLKİ ETİKETİ: AB üyesi pek çok devlet kürk çiftliği kurulmasını engellemek için yasal düzenleme yapmıştır. Ancak Çin, dünya kürk pazarını büyük ölçüde ele geçirmiştir. Çin’de, her yıl 2 milyon civarında kedi ve köpeğin de vahşice öldürüldüğü bildirilmektedir. Çin’den yurdumuza ithal edilen ürünlerde etiket sahteciliğinin çok sık yapıldığı, yurdumuza Çin’den kedi ve köpek kürkleri de getirilerek çoğu zaman kedi kürkünün tavşan ve vizon, köpek kürkünün ise tilki, kurt ve gelincik olarak etiketlendiği iddia edilmektedir. Çin’de çok yaygın olan kedi-köpek kürkü üretimi, bu ürünlerin diğer hayvanların kürkünden ayırt edilmesindeki zorluklar ve ülkemizde bu tip ürünlere yönelik denetimlerin yetersizliği, Türkiye pazarında kedi ve köpek kürkünün satıldığına dair iddiaları kuvvetlendirmektedir.

DENETİM YAPILMADIĞI ANLAŞILDI: Ulusal mevzuatta kürk hayvanı yetiştiriciliğine ilişkin açık bir hüküm bulunmadığı görülmüş, bu sektörde yer alan işletmelere yapılacak denetimlerin ve hayvanların refah koşullarını güvence altına alacak bir sistemin kurgulanmadığı anlaşılmıştır.

ANKARA TAVŞANI’NA MEVZUAT: Hayvanlardan elde edilen kürklerin Türkiye’ye ithal edilmesi yasaklanmalıdır. Türkiye’de postundan yararlanılan kürk hayvanlarının yetiştirilmesi ve kullanılması yasaklanmalıdır. Mevcut işletmeler kapatılmalıdır. Kıllarından kırkılarak yararlanılan Ankara tavşanı gibi hayvanların yetiştirilmesine ilişkin hususlar belirlenerek mevzuat oluşturulmalıdır.”