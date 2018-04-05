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    Meclis'te kriz zirvesi

    TURAN YILMAZ/ANKARA
    05.04.2018 - 11:41 | Son Güncelleme:

    AK Parti’nin grup önerisiyle uluslararası sözleşmelere ilişkin hükümet tasarıları üzerinde parti gruplarının konuşma sürelerini kısmaya çalışması kriz yarattı.

    Meclis Genel Kurulu’nda dün akşam yaşanan olayda oturumu yöneten Meclis Başkanvekili Mithat Sancar’ın, muhalefetin de sert tepki verdiği öneriyi, Meclis İçtüzüğü’ne aykırı olduğu gerekçesiyle işleme almaması krizi tırmandırdı. Krize Meclis Başkanı İsmail Kahraman el koydu. Meclis’te tansiyonu yükselten olayla ilgili dün akşam, grup önerisinin sahibi Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile görüşen Kahraman, bugün saat 12.00’de de Meclis’te grubu bulunan dört partinin grup başkanvekillerini acil toplantıya çağırdı.

     

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    Etiketler: TBMM , muhalefet , gündem
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