Meclis’te kebaplı tartışma

BU KADAR ETİ NE YAPACAĞIZ

CHP’li Özel, İçişleri Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde söz alarak Adana’da şalgam ve kebap festivalinin kente büyük katkı sağladığını belirtti. Festivalle 1 milyon kişinin Adana’ya geldiğini vurgulayan Özel, “Geçen sene de Valilik yasaklamış, fiilen ise festival gerçekleşmiş. Ancak Valilik geçen seneki fiili kutlamadan ders almış ki, her yere TOMA’yı yığmış. Gerekçe geçen yılla aynı. Terör ve güvenlik gerekçesi. Hiçbir olay olmamış. Esnaf şu anda ağlıyor ‘Bu kadar eti ne yapacağız’ diye. Başka bir ülkede olsa Kültür Bakanlığı destekler” dedi.

BÖYLE BİR FESTİVAL YOK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Kebap ve Şalgam Festivali diye bir festivalin olmadığını söyledi. Soylu, “Bahsettiğiniz festival bu olsa gerek, Adana dünya rakı festivali. Valiliğin bu rakı festivaline bir yasağı söz konusu. Zannediyorum, bu rakı festivaline yasağı koyduktan sonra meseleyi kebap ve şalgam festivaline döndürmüş olabilirler. Yine, bundan kısa bir süre önce Türkiye’den herkesin katıldığı, tam da Adana’yı ifade eden bir Adana Lezzet Festivali oldu. Adana’nın bütün sivil toplum kuruluşlarının, bu konudaki tüm paydaşların katıldığı festival, 4-6 Ekim’de oldu. Eğer bahsedilen rakı festivali ise bu rakı festivaline Adana Valiliği geçen yıl da yasak koydu, bu yıl da yasak koydu. Ne geleneklerimizde-göreneklerimizde, ananelerimizde ne de herhangi bir durumla örtüşebilir değildir” açıklamasında bulundu.

Bunun üzerine tekrar söz alan Özel şunları söyledi: “2010’da MHP’li Aytaç Durak zamanında başlamış, Hüseyin Sözlü zamanında devam ettirilmiş. Bu festivalde hiçbir olumsuz birşey yaşanmamışken, rakı festivali diye niteleyerek ne yapmaya çalışıyorsunuz anlamış değilim. Adana milletvekilleriniz, Adana esnafına bunu savunamazlar. Anadolu’da IŞİD’in dayattığı gibi bir müslümanlık anlayışı yoktur. Kendi içtiği iki duble rakıyı günah saymayan, bambaşka bir Anadolu müslümanlığı anlaşıyı da vardır. Daha muhafazakar bir anlayış da vardır. Biz içmeyene de bir şey söylemeyiz, içene de bir şey söylemeyiz. Ama insanlar bir yerde rakı demeye korkuyorsa, bu yaşam biçimine müdahaledir. Bunu reddediyoruz.”

GENÇLERİ KORUMAMIZ LAZIM

AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan ise kebaba ve şalgama karşı olmalarının söz konusu olmadığını belirtti. Özkan festivalle ilgili olarak, “Ancak her türlü kötü alışkanlıklardan korumak da batı demokrasilerinde de var olan bir şey. İsteyen alkol kullanır ama gençlerimizi de korumamız gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.