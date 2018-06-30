Meclis’te kayıt mesaisi

Mersin milletvekilleri İYİ Partili Zeki Hakan Sıdalı, AK Partili Zeynep Gül Yılmaz ve Hacı Özkan sabah saatlerinde kayıt yaptırdı. Hacı Özkan’ın rozetini oğlu Ali Özkan taktı. Özkan, Meclis çalışanlarına cezerye ikram etti. MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk’ün ise rozetini eşi Serpil Öztürk taktı. AK Parti ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hakkındaki sözleri nedeniyle MHP Genel Başkanlığı görevinden alınan Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan kayıt işlemlerinin ardından rozet almadan Meclis’ten ayrıldı.