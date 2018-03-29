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    Meclis’te kadın tiyatrocu krizi

    ANKARA
    29.03.2018 - 21:13 | Son Güncelleme:

    ‘MECLİS Sohbetleri’nin ‘1. Meclis, Gazilik ve Şehitlik Ruhu’ başlıklı ikinci toplantısında devlet tiyatroları sanatçılarının ‘Çanakkale Savaşı’ temalı gösterisinde erkekler sahne alırken, kadın sanatçıların izleyici koltuklarının yanındaki koridora inen basamaklarda beklediği iddiası tartışma yarattı. TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın isteğiyle yapılan koreografi değişikliğinden kaynaklandığı öne sürülen bu olaya muhalefet sert tepki verdi.

    Kahraman’ın yanı sıra üç öğretim üyesinin konuşmacı olduğu önceki akşamki etkinlikteki olay Meclis’i karıştırdı. Kadın vekiller, sert tepki verdikleri olayı, Kahraman’ın yanıtlaması istemiyle verdikleri soru önergeleriyle gündeme taşıdılar.

    CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer önergesinde, ayrıca vedalaşan asker–anne koreografisinde kadınların erkeklere sarılmamasının istenmesi ile sahnedeki Atatürk büstü ve fotoğraflarının da Kahraman’ın talimatıyla kaldırıldığının iddialar arasında olduğunu savundu. Çanakkale’de kadınların da savaştığını hatırlatan Yüceer, “Gösteriden bir saat önce yapılan ‘acil’ toplantının konusu nedir? Çanakkale konulu oyunda kadının yok sayılmasının gerekçesi nedir?” diye sordu. Tepkiler üzerine Meclis Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada iddialara ilişkin, “Başarılı bir toplantıyı gölgelemek, tarihe ve şehitlerimize karşı saygısızlık ve kesinlikle maksadını aşan bir dezenformasyondur” denildi.

    Meclis’te kadın tiyatrocu krizi

    Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada da “Gösteride kadın ve erkek oyuncularımız birlikte sahneye çıkmıştır” denilerek iddialar yalanlandı. 

    Etiketler: gazetehaberleri , tiyatrocu , gündem
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