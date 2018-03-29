Meclis’te kadın tiyatrocu krizi

Kahraman’ın yanı sıra üç öğretim üyesinin konuşmacı olduğu önceki akşamki etkinlikteki olay Meclis’i karıştırdı. Kadın vekiller, sert tepki verdikleri olayı, Kahraman’ın yanıtlaması istemiyle verdikleri soru önergeleriyle gündeme taşıdılar.

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer önergesinde, ayrıca vedalaşan asker–anne koreografisinde kadınların erkeklere sarılmamasının istenmesi ile sahnedeki Atatürk büstü ve fotoğraflarının da Kahraman’ın talimatıyla kaldırıldığının iddialar arasında olduğunu savundu. Çanakkale’de kadınların da savaştığını hatırlatan Yüceer, “Gösteriden bir saat önce yapılan ‘acil’ toplantının konusu nedir? Çanakkale konulu oyunda kadının yok sayılmasının gerekçesi nedir?” diye sordu. Tepkiler üzerine Meclis Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada iddialara ilişkin, “Başarılı bir toplantıyı gölgelemek, tarihe ve şehitlerimize karşı saygısızlık ve kesinlikle maksadını aşan bir dezenformasyondur” denildi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada da “Gösteride kadın ve erkek oyuncularımız birlikte sahneye çıkmıştır” denilerek iddialar yalanlandı.