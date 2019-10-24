Meclis’te ilk ‘nöbetçi bakan’

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMeclis’te ilk ‘nöbetçi bakan’
GeriGündem Meclis’te ilk ‘nöbetçi bakan’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Umut ERDEM/ANKARA
24.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Meclis’te ilk ‘nöbetçi bakan’

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Meclis’te ilk ‘nöbetçi bakan’

TBMM’de ‘nöbetçi bakan’ uygulaması, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’la başladı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesinden sonra milletvekillerinin en büyük eleştirisi “Bakanlara ulaşamıyoruz” olmuştu. Çözüm olarak ‘nöbetçi bakan’ formülü geliştirildi. AK Parti Grubu salı, çarşamba ve perşembe günü birer bakanın Meclis’te olacağı program hazırladı. İlk gün Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk nöbetçi bakan olarak TBMM’de milletvekilleriyle görüştü. Selçuk uygulamayla ilgili duygularını Twitter hesabından, “Öğrenciyken çok nöbet tuttum. Öğretmenlikten hatırladığım ‘Sen gençsin, tutarsın’ sözleriydi. Askerlikte ilk nöbet bana düşerdi genelde. Bakan oldum, Meclis’e nöbetçi bakan uygulaması getirildi, yine ilk nöbeti ben tuttum. Tüm nöbetçi öğretmenlere selam ederim, sizinleyim” sözleriyle paylaştı. Mesajın sonunda da gülücük emojisi yer adı.

‘179 NO’LU ODADA GÖRÜŞEBİLİRSİNİZ’

Meclis’te dün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez nöbetçi olurken bugün de Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un bu görevi alması kararlaştırıldı. Nöbetçi bakan uygulaması için ana bina zemin katta bulunan 179 No’lu oda ayarlandı. Bu oda eski sistemde de bakanların kullanımına ayrılmıştı. Uygulamanın başlamasıyla milletvekillerine de “Sn. milletvekilleri ana bina 179 No’lu odada nöbetçi bakanlar ile görüşebilir” mesajı gönderildi.

CHP: UTANÇ VERİCİ UYGULAMA AK PARTİ: HÂLÂ BAĞIRIYORSUNUZ

İlk nöbetçi bakan uygulaması önceki gün TBMM Genel Kurulu’nda tartışma yarattı. AK Parti Grubu’nun önerisi üzerine söz alan CHP’li Özgür Özel uygulamayı şöyle eleştirdi: “Geçen 16 ayı bakan aramakla geçirdiniz. ‘Bakanlara erişemiyoruz, telefonlara çıkmıyorlar, çok kibirliler’ ve buna grubunuz yürütmeyle beraber bir çözüm buldu. Nedir çözümleri? Nöbetçi bakan uygulaması... Dünya siyaset tarihinin en utanç verici uygulaması. Eğer rejime kast eden Anayasa değişikliğini yapmayaydınız o bakanlar burada oturuyorlardı, şimdi koltukları sökük. Bunu kabul etmiyoruz, bunu son derece ayıplı bir durum olarak görüyoruz.”
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da şu yanıtı verdi: “Herkes millet iradesine saygı göstermek mecburiyetindedir. Nöbetçi bakan uygulamasını sizler de talep ediyordunuz. Bakanları burada görmek istiyoruz, onlarla konuşmak istiyoruz. Sonuç itibarıyla talebiniz karşılandı, niçin hâlâ bas bas bağırıyorsunuz?” 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle