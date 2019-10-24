Meclis’te ilk ‘nöbetçi bakan’
TBMM’de ‘nöbetçi bakan’ uygulaması, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’la başladı.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesinden sonra milletvekillerinin en büyük eleştirisi “Bakanlara ulaşamıyoruz” olmuştu. Çözüm olarak ‘nöbetçi bakan’ formülü geliştirildi. AK Parti Grubu salı, çarşamba ve perşembe günü birer bakanın Meclis’te olacağı program hazırladı. İlk gün Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk nöbetçi bakan olarak TBMM’de milletvekilleriyle görüştü. Selçuk uygulamayla ilgili duygularını Twitter hesabından, “Öğrenciyken çok nöbet tuttum. Öğretmenlikten hatırladığım ‘Sen gençsin, tutarsın’ sözleriydi. Askerlikte ilk nöbet bana düşerdi genelde. Bakan oldum, Meclis’e nöbetçi bakan uygulaması getirildi, yine ilk nöbeti ben tuttum. Tüm nöbetçi öğretmenlere selam ederim, sizinleyim” sözleriyle paylaştı. Mesajın sonunda da gülücük emojisi yer adı.
‘179 NO’LU ODADA GÖRÜŞEBİLİRSİNİZ’
Meclis’te dün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez nöbetçi olurken bugün de Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un bu görevi alması kararlaştırıldı. Nöbetçi bakan uygulaması için ana bina zemin katta bulunan 179 No’lu oda ayarlandı. Bu oda eski sistemde de bakanların kullanımına ayrılmıştı. Uygulamanın başlamasıyla milletvekillerine de “Sn. milletvekilleri ana bina 179 No’lu odada nöbetçi bakanlar ile görüşebilir” mesajı gönderildi.
CHP: UTANÇ VERİCİ UYGULAMA AK PARTİ: HÂLÂ BAĞIRIYORSUNUZ
İlk nöbetçi bakan uygulaması önceki gün TBMM Genel Kurulu’nda tartışma yarattı. AK Parti Grubu’nun önerisi üzerine söz alan CHP’li Özgür Özel uygulamayı şöyle eleştirdi: “Geçen 16 ayı bakan aramakla geçirdiniz. ‘Bakanlara erişemiyoruz, telefonlara çıkmıyorlar, çok kibirliler’ ve buna grubunuz yürütmeyle beraber bir çözüm buldu. Nedir çözümleri? Nöbetçi bakan uygulaması... Dünya siyaset tarihinin en utanç verici uygulaması. Eğer rejime kast eden Anayasa değişikliğini yapmayaydınız o bakanlar burada oturuyorlardı, şimdi koltukları sökük. Bunu kabul etmiyoruz, bunu son derece ayıplı bir durum olarak görüyoruz.”
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da şu yanıtı verdi: “Herkes millet iradesine saygı göstermek mecburiyetindedir. Nöbetçi bakan uygulamasını sizler de talep ediyordunuz. Bakanları burada görmek istiyoruz, onlarla konuşmak istiyoruz. Sonuç itibarıyla talebiniz karşılandı, niçin hâlâ bas bas bağırıyorsunuz?”
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