Meclis'te iç kabine

AK Parti kurmayları, çok sayıda bakanın milletvekili listelerine alınmasının ‘ihtiyaç’tan olduğu değerlendirmesi yapıyor. Kurmaylar, “Önümüzdeki dönem Meclis çok önemli olacak. Tecrübeli isimler ve deneyim gerekecek” görüşünü dile getiriyor. Listeye alınan bakanların hem Meclis yönetiminde hem de genel merkez yönetiminde etkin değerlendirileceği belirtiliyor. Meclis Başkanlığı dahil, partinin grup başkanvekilleri ve grup yönetiminin güçlü isimlerden oluşacağı ifade edildi. Listelerdeki bakan sayısının yüksek olmasının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘Meclis yapısını güçlendirme’ planının bir parçası olduğu belirtiliyor.



Meclis yeni dönemde özellikle çoğunluk sorunu olan partiler için sıkıntı yaratabilecek. TBMM’nin iyi yönetilmesi ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin tıkanmasının önlenmesi için güçlü ve deneyimli kadrolara ihtiyaç duyulacak. Seçimlerde başarılı olunursa bu yeni yapı, AK Parti’nin ‘iç kabinesi’ gibi hizmet edecek. Meclis dışında kalan kabineyle uyum ve işbirliğini, bu yeni ekip üstlenecek.



VEKİLLERE OFİS DÜZENİ

Erdoğan’ın Bosna-Hersek dönüşü yaptığı değerlendirmelerde, yeni milletvekili adaylarından “Üç gün Meclis’te, üç gün seçim bölgelerinde çalışacaklarına” dair taahhüt aldıklarına ilişkin sözleri ve kullandığı seçim ofisleri ifadesi, siyasetin sık sık tartıştığı ve bir türlü gerçekleştirmediği ‘yerel ofis’leri yeniden gündeme taşıdı. Milletvekillerine, seçim bölgelerinde ofis açmaları için TBMM bütçesinden katkı sağlanacağı, halen var olan üç danışmandan birinin, bu ofislerde istihdam edileceği öne sürülüyor.



Erdoğan’ın yeni kabinesi ve Cumhurbaşkanlığı’nın yeni yönetimi konusunda kafasındaki plan da yeni dönemin en önemli başlığını oluşturuyor. Listede olmayan beş bakanının kabinede değerlendirip değerlendirilmeyeceği merak edilirken, Ömer Çelik’in yeni kabinenin siyasi ayağını oluşturabileceği, diğer bakanlar Mehmet Şimşek, Naci Ağbal, Nihat Zeybekci ve Faruk Özlü’nün de ‘teknokrat kabinenin’ üyesi yapılabileceği öne sürülüyor. Bu arada cumhurbaşkanı yardımcılarından birinin de kadın olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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