Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Meclis'te iç kabine

    Meclis'te iç kabine

    Nuray BABACAN / ANKARA
    22.05.2018 - 23:26 | Son Güncelleme:

    AK Parti’nin milletvekili aday listeleri, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne yönelik ‘Güçlü Meclis, güçlü parti ve teknokrat hükümet’ formülünü ortaya koydu.

    Mecliste iç kabineAK Parti kurmayları, çok sayıda bakanın milletvekili listelerine alınmasının ‘ihtiyaç’tan olduğu değerlendirmesi yapıyor. Kurmaylar, “Önümüzdeki dönem Meclis çok önemli olacak. Tecrübeli isimler ve deneyim gerekecek” görüşünü dile getiriyor. Listeye alınan bakanların hem Meclis yönetiminde hem de genel merkez yönetiminde etkin değerlendirileceği belirtiliyor. Meclis Başkanlığı dahil, partinin grup başkanvekilleri ve grup yönetiminin güçlü isimlerden oluşacağı ifade edildi. Listelerdeki bakan sayısının yüksek olmasının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘Meclis yapısını güçlendirme’ planının bir parçası olduğu belirtiliyor.

    Meclis yeni dönemde özellikle çoğunluk sorunu olan partiler için sıkıntı yaratabilecek. TBMM’nin iyi yönetilmesi ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin tıkanmasının önlenmesi için güçlü ve deneyimli kadrolara ihtiyaç duyulacak. Seçimlerde başarılı olunursa bu yeni yapı, AK Parti’nin ‘iç kabinesi’ gibi hizmet edecek. Meclis dışında kalan kabineyle uyum ve işbirliğini, bu yeni ekip üstlenecek.

    VEKİLLERE OFİS DÜZENİ
    Erdoğan’ın Bosna-Hersek dönüşü yaptığı değerlendirmelerde, yeni milletvekili adaylarından “Üç gün Meclis’te, üç gün seçim bölgelerinde çalışacaklarına” dair taahhüt aldıklarına ilişkin sözleri ve kullandığı seçim ofisleri ifadesi, siyasetin sık sık tartıştığı ve bir türlü gerçekleştirmediği ‘yerel ofis’leri yeniden gündeme taşıdı. Milletvekillerine, seçim bölgelerinde ofis açmaları için TBMM bütçesinden katkı sağlanacağı, halen var olan üç danışmandan birinin, bu ofislerde istihdam edileceği öne sürülüyor.

    Erdoğan’ın yeni kabinesi ve Cumhurbaşkanlığı’nın yeni yönetimi konusunda kafasındaki plan da yeni dönemin en önemli başlığını oluşturuyor. Listede olmayan beş bakanının kabinede değerlendirip değerlendirilmeyeceği merak edilirken, Ömer Çelik’in yeni kabinenin siyasi ayağını oluşturabileceği, diğer bakanlar Mehmet Şimşek, Naci Ağbal, Nihat Zeybekci ve Faruk Özlü’nün de ‘teknokrat kabinenin’ üyesi yapılabileceği öne sürülüyor. Bu arada cumhurbaşkanı yardımcılarından birinin de kadın olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Son 24 saatte ne oldu? (22.05.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemi'ne dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar...
    daha fazla video için
    Etiketler: erken seçim , gazetehaberleri , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri