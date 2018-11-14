Meclis’te ‘hendek’ tartışması
HDP’nin Sayıştay’ın kamu kurumlarına yönelik denetimiyle ilgili önergesinin Meclis Genel Kurulu’ndaki görüşmelerinde “kayyum” ve “hendek” tartışması yaşandı.
AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, HDP’li belediyeleri hedef alırken, belediye araçlarının vatandaşa ve güvenlik güçlerine karşı hendek kazmada kullanıldığını söyledi. Aydemir, “Güvenlik güçlerimiz gidip oralarda teröristleri yakalamasın, evet, teröristlerin oralarda cirit atmasına izin versinler diye çukur açıyorlar. Biz de onlar, teröristler orada cirit atmasınlar diye gittik. O seçilen belediye başkanı -tabii ki bugün de olsa yine yapacağız- onlara, teröristlere destek vermeyene kadar, verilmeyene kadar ve terörü bitirene kadar değerli kardeşlerim, bizim ülke olarak, millet olarak, asker olarak, devlet olarak görevimiz devam edecektir” dedi.
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da, “Tamam, belki görevden alınan bir belediye başkanı, belediye başkanıyken kepçe hendek kazmıştır. Ama insafsızlık şurada ya: Bu hendek kazılırken bu hükümetin valisi, bu hükümetin kaymakamı kabak çekirdeği mi yiyordu kardeşim? Hükümetin kaymakamı, hükümetin valisi hendekler kazılırken şantiye şefi gibi orada hendeğin başındaydı, iddia ediyorum” diye konuştu.
Aydemir, “Onların da cezasını verdik” derken, MHP Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan da, “Şimdi, mart ayında seçim geliyor, yine bir ihtiyaç hasıl oldu. Yine öyle bir oya ihtiyacınız olduğunda yine hendek kazılmasına müsaade edecek misiniz? Yine hendek kazanlara göz yumacak mısınız? Yine hendek kazanlar için ‘Bırakın bunları, görmeyin’ diye valilere talimat verecek misiniz?” dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle