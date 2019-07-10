Meclis'te gerginlik
AK Parti’nin, Meclis’in çalışma takvimine ilişkin grup önerisinin TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi sırasında gerginlik yaşandı.
AK Parti’nin Meclis’in nasıl çalışacağını, nasıl tatile gireceğini planladığını belirten CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Yargı reformu diye İstanbul seçiminden önce Meclis’in yapacağı bir işi yürütmenin işiymiş gibi ele alıp müjdeler verenler, nereye gidiyorsunuz? Gazeteciler, milletvekilleri, partilerin eş genel başkanları hapisteyken nereye gidiyorsunuz” dedi. Özel’e tepki gösteren MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, MHP’nin, mahkûm yakınlarının duygularını istismar etmek gibi bir gayesinin olmadığını belirtti. Özel’in MHP’yi eleştirmesi üzerine MHP ve CHP milletvekilleri arasında karşılıklı atışma yaşandı. Tartışma birleşime verilen arada da devam etti. Karşılıklı bağrışmalar oldu, milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü, itiş kakış yaşandı.
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