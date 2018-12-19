Meclis’te gece yarısı 15 Temmuz salvoları
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a yönelik sert eleştirileri Meclis’te tansiyonu yükseltti.
TBMM Genel Kurulu’nda bakanlığının bütçesi üzerine söz alan Bakan Akar, 15 Temmuz’dan itibaren, FETÖ nedeniyle TSK’dan toplam 15 bin 154 personelin ihraç edildiğini anlattı. CHP’li Özel, elinde fotoğraflarla geldiği kürsüde Akar’a sert eleştiriler yöneltti. Özel, Akar’ın Balyoz davası sanığı askerleri hayal kırıklığına uğrattığını, cezaevinde ziyaret etmediğini ve hapiste ölenlerin cenazesine katılmadığını savunarak, “15 Temmuz günü saat 16.00’da darbeyi haber alıp darbeye karışanların oranı yüzde 1.5, karışmayanlar yüzde 98.5 iken eski bütün mevkidaşları, ‘Kimse birliklerini terk etmesin’ emri verilseydi 98.5 oradayken o 1.5 darbeye karışmazdı’ derken, darbeye karışmayacakları evine yollayıp karışacaklara kışlaları teslim eden birinden bahsediyoruz” dedi. Akar’ın “Atatürk’e ‘firavun’ diyen Nuri Pakdil ile Akit gazetesinin yazarı Mehtap Yılmaz’ı ziyaretini de eleştiren Özel “Olmaz olsaydı öyle Genelkurmay Başkanlığı, olmaz olsaydı öyle Milli Savunma Bakanlığı” diye konuştu. Akar da Özel’e sert yanıt verirken özetle şöyle dedi: “Hasdal’daki arkadaşlarını ziyaret etmedi diyenler, arkadaşlarını ziyaret etmeyen alçaktır. Bakın, orada sizin milletvekiliniz Mehmet Ali (Çelebi) oturuyor, Mehmet Ali kaç kere geldim Hasdal’a? Hasdal’dan çıkmadım ben. (15 Temmuz gecesi) Bilen bilmeyen konuşuyor. Saat 20.30 civarında içeri o alçaklar girdiler ve kafamıza tabancayı dayadılar. ‘Başımıza geçeceksin’ dediler ve ben bunu reddettim. İçinizde kafanızda tabanca varken ‘Hayır’ diyebilecek kaç kişi var? 49 yıl hizmet yaptım ben. Keşke sizin gibi Atatürk’ümüzün partisinde bir grup başkan vekili olmasaydı.”
Akar’ın konuşurken yüksek sesle sık sık “Dinleyin, dinleyin” uyarıları da CHP’lilerin tepkisini çekti.
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