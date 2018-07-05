Meclis’te dünkü mönü

Kayıt için gelen milletvekilleri yanlarında seçim bölgelerine özgü ürünleri de getirdi. Hatay milletvekilleri kabak tatlısı, kömbe, Mersin milletvekilleri cezerye ikram etti. Kayıt masalarının dünkü mönüsünde helva, hoşmerim gibi tatlılar da yer aldı.

ŞIK: BİR TANE ROZETİM OLACAK

HDP’den milletvekili seçilen gazeteci Ahmet Şık dün Meclis’te kayıt işlemlerini yaptırdı. Şık, milletvekili rozeti takmamasına ilişkin “Benim bir tane rozetim olacak, onu taktığım zaman görürsünüz. Benim için önemli olan o olacak” dedi. Şık, medya çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili de çalışacağını söyledi. (ANKARA)