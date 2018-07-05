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    Meclis’te dünkü mönü

    ANKARA
    05.07.2018 - 22:08 | Son Güncelleme:

    24 Haziran seçimlerinin ardından milletvekillerinin Meclis kayıtları yine renkli görüntülerle devam ederken kayıt yaptıranlar arasında Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da yer aldı.

    Kayıt için gelen milletvekilleri yanlarında seçim bölgelerine özgü ürünleri de getirdi. Hatay milletvekilleri kabak tatlısı, kömbe, Mersin milletvekilleri cezerye ikram etti. Kayıt masalarının dünkü mönüsünde helva, hoşmerim gibi tatlılar da yer aldı.

    ŞIK: BİR TANE ROZETİM OLACAK

    HDP’den milletvekili seçilen gazeteci Ahmet Şık dün Meclis’te kayıt işlemlerini yaptırdı. Şık, milletvekili rozeti takmamasına ilişkin “Benim bir tane rozetim olacak, onu taktığım zaman görürsünüz. Benim için önemli olan o olacak” dedi. Şık, medya çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili de çalışacağını söyledi. (ANKARA)

    Etiketler: gazetehaberleri , mönü , son dakika , haberler
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