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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Umut ERDEM / ANKARA
24.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Meclis'te doğal yaşam isyanı

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
Meclis'te doğal yaşam isyanı

TBMM Hayvan Hakları Komisyonu’na bilgi veren bürokratlar doğal hayatın korunması konusunda yaşanan sıkıntıları dile getirdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Erdem İsmetoğlu, belediyelerin köpekleri topluca ormana attığını, köpeklerin vahşileşip ceylan yavrularını telef ettiğini söyledi. İsmetoğlu, orman muhafaza memurlarının azlığından da yakındı.

TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu’na önceki gün bilgi veren Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Erdem İsmetoğlu, belediyelerin köpekleri toplu halde orman içine attıklarını belirterek şunları aktardı:

“Alageyiklerimiz dünyada sadece Antalya’da Düzlerçamı’nda vardır, oraya has bir türdür. Biz onları koruma altına aldık fakat buralara atılan köpekler vahşileşti ve alageyiklerin yavrularını yemeye başladı. Yani o bölgelerde, kırsalda, köylerde gruplar şeklinde çok köpek olmazdı. Sahibi olur, yavrusu olursa dağıtır. Yani kontrol altında olur. Şehirdeki köpeklerin kırsala atılmasından meydana geliyor onlar. Belediyelere yaptırım kısmının parasal yaptırım şeklinde olmasını talep ediyoruz. Bazı fiiller suç olacaksa, hayvana eziyet, öldürme gibi suçun da resen yani kim tarafından şikâyet edilirse edilsin dikkate alınması, kurum üzerinden şikâyete bağlı olmamasını talep ediyoruz.

KORUYACAK ELEMANINIZ YOK

 Doğadaki birçok türün azalması söz konusu. Mesela, yaban keçimiz olması gereken 200 - 250 bin Türkiye’de 35 bin, ceylanımız 16 bin oysa olması gereken 600 bin; yaban koyunumuz 600-700 olması gereken ise 20 bin. Niye böyle oluyor? Bu işi Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü takip ediyor. Bu korumayı orman muhafaza memurlarıyla yapacaktık. Peki, kaç tane kaldı? 250 tane ve onlar da emekli oluyor. Koruyacak elemanınız yok. Defalarca orman muhafaza memuru istedik. Ekibimiz az ve üzülüyoruz da. İdeali en az 3 bin.

2 MİLYON SAHİPSİZ HAYVAN

Sokaklarda 2 milyon sahipsiz hayvan var. Yılda 200 bin değil, 500 bin hayvan kısırlaştırılması durumunda 3 yıl içinde sokakta kısırlaştırılmamış hayvan kalmayacaktır. 1 milyon hayvanın kısırlaştırılması lazım ve hızlıca yapılması gerekir. Kısırlaştırma işlemi bu hızla devam ederse önümüzdeki 10 yılda 300 milyon lira harcayacağız ve hayvan sayımız da 3 milyon olacak.”

HAYVAN BAKANLIĞI ÖNERİSİ

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Oytun Okan Şenel de şunları aktardı: “Hayvan Bakanlığı kurulabilir. Şu an denetim sıfır diyebilirim. Belediyelerin denetimleri gevşek. Belediyelerde üst yöneticilerin cezai sorumluluk üstlenmesi gerekiyor. Köpekler insanları öldürüyor. Bu belediyelerin yönetsel olarak yarattığı problemdir.”

BELEDİYE: ÇEVREDEN GETİRİLMİŞ OLABİLİR

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise komisyonda dile getirilen iddialarla ilgili şu değerlendirmede bulundu: “Büyükşehir belediyemizin devasa büyüklükte bir barınağı vardır. Buna ihtiyacı yoktur ve böyle bir olayı gerçekleştirilmesi düşünülemez. Alageyik Antalya’nın simgesidir. Merkezdeki belediyelerin de birçoğunun barınağı var. Merkezdekiler de hayvan haklarına duyarlı belediyelerdir. Hayvanı alır, aşılamasını yapar ve aldığı yere geri bırakır. Hayvan dostudur Antalya. Büyük bir hayvanat bahçemiz bile var. Yetkilinin açıklamasında hangi belediye olduğu belirtilmemiş. Belki de çevre şehirlerinden getirmiş olabilirler.”

İŞKENCENİN YÜZDE 90’I SOKAK HAYVANLARINA

ADALET Bakanlığı Mevzuat Genel Müdür Yardımcısı Abuzer Yazıcıoğlu da komisyonda şunları kaydetti: “Sahipsiz hayvanların korunması sadece idari para cezalarıyla yaptırım altına alınmış. Türkiye’de yılda savcılıklara 4 milyon 500 bin civarında suç duyurusu geliyor. 1 milyon 500 bini dava olarak mahkemelere intikal ediyor, diğerleri savcılık aşamasında sonlanıyor uzlaşmayla. Takipsizlikle sonuçlanıyor; sayısı 3 milyona yakın. Suç ihdas edildiği zaman hayvanların bir can olarak korunması ortaya çıkacak yani hayvanların önemsenmesi, bir eşya statüsünden çıkarılması söz konusu olacak.”
Adalet Bakanlığı Mevzuat Daire Başkanı Murat Çetinkaya ise “Bizim acil meselemiz sokaktaki hayvanlar. İşkencenin yüzde 90’ı bunlarda, problemin yüzde 90’ı yine sokaklarda; sahipli hayvanlardan şikâyetler çok az ve işkenceler de çok az. Önce şu işi bitirmemiz yani bir sıfırlamamız lazım” dedi.

TAVSİYE KARARLARI

Araştırma Komisyonu, Merkez Av Komisyonu çalışmalarıyla ilgili “Avcılığın üç günle sınırlı tutulması, nesli tehlikede olan elmabaş patka ve üveyik kuşlarının avlanmasının yasaklanması, Dünya Geçici Miras Listesi’ne alınan Kızılırmak Deltası’nda avcılığın sınırlandırılması” konusunda tavsiye
kararı aldı.

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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