Meclis'te doğal yaşam isyanı

TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu’na önceki gün bilgi veren Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Erdem İsmetoğlu, belediyelerin köpekleri toplu halde orman içine attıklarını belirterek şunları aktardı:

“Alageyiklerimiz dünyada sadece Antalya’da Düzlerçamı’nda vardır, oraya has bir türdür. Biz onları koruma altına aldık fakat buralara atılan köpekler vahşileşti ve alageyiklerin yavrularını yemeye başladı. Yani o bölgelerde, kırsalda, köylerde gruplar şeklinde çok köpek olmazdı. Sahibi olur, yavrusu olursa dağıtır. Yani kontrol altında olur. Şehirdeki köpeklerin kırsala atılmasından meydana geliyor onlar. Belediyelere yaptırım kısmının parasal yaptırım şeklinde olmasını talep ediyoruz. Bazı fiiller suç olacaksa, hayvana eziyet, öldürme gibi suçun da resen yani kim tarafından şikâyet edilirse edilsin dikkate alınması, kurum üzerinden şikâyete bağlı olmamasını talep ediyoruz.

KORUYACAK ELEMANINIZ YOK

Doğadaki birçok türün azalması söz konusu. Mesela, yaban keçimiz olması gereken 200 - 250 bin Türkiye’de 35 bin, ceylanımız 16 bin oysa olması gereken 600 bin; yaban koyunumuz 600-700 olması gereken ise 20 bin. Niye böyle oluyor? Bu işi Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü takip ediyor. Bu korumayı orman muhafaza memurlarıyla yapacaktık. Peki, kaç tane kaldı? 250 tane ve onlar da emekli oluyor. Koruyacak elemanınız yok. Defalarca orman muhafaza memuru istedik. Ekibimiz az ve üzülüyoruz da. İdeali en az 3 bin.

2 MİLYON SAHİPSİZ HAYVAN

Sokaklarda 2 milyon sahipsiz hayvan var. Yılda 200 bin değil, 500 bin hayvan kısırlaştırılması durumunda 3 yıl içinde sokakta kısırlaştırılmamış hayvan kalmayacaktır. 1 milyon hayvanın kısırlaştırılması lazım ve hızlıca yapılması gerekir. Kısırlaştırma işlemi bu hızla devam ederse önümüzdeki 10 yılda 300 milyon lira harcayacağız ve hayvan sayımız da 3 milyon olacak.”

HAYVAN BAKANLIĞI ÖNERİSİ

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Oytun Okan Şenel de şunları aktardı: “Hayvan Bakanlığı kurulabilir. Şu an denetim sıfır diyebilirim. Belediyelerin denetimleri gevşek. Belediyelerde üst yöneticilerin cezai sorumluluk üstlenmesi gerekiyor. Köpekler insanları öldürüyor. Bu belediyelerin yönetsel olarak yarattığı problemdir.”

BELEDİYE: ÇEVREDEN GETİRİLMİŞ OLABİLİR

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise komisyonda dile getirilen iddialarla ilgili şu değerlendirmede bulundu: “Büyükşehir belediyemizin devasa büyüklükte bir barınağı vardır. Buna ihtiyacı yoktur ve böyle bir olayı gerçekleştirilmesi düşünülemez. Alageyik Antalya’nın simgesidir. Merkezdeki belediyelerin de birçoğunun barınağı var. Merkezdekiler de hayvan haklarına duyarlı belediyelerdir. Hayvanı alır, aşılamasını yapar ve aldığı yere geri bırakır. Hayvan dostudur Antalya. Büyük bir hayvanat bahçemiz bile var. Yetkilinin açıklamasında hangi belediye olduğu belirtilmemiş. Belki de çevre şehirlerinden getirmiş olabilirler.”

İŞKENCENİN YÜZDE 90’I SOKAK HAYVANLARINA

ADALET Bakanlığı Mevzuat Genel Müdür Yardımcısı Abuzer Yazıcıoğlu da komisyonda şunları kaydetti: “Sahipsiz hayvanların korunması sadece idari para cezalarıyla yaptırım altına alınmış. Türkiye’de yılda savcılıklara 4 milyon 500 bin civarında suç duyurusu geliyor. 1 milyon 500 bini dava olarak mahkemelere intikal ediyor, diğerleri savcılık aşamasında sonlanıyor uzlaşmayla. Takipsizlikle sonuçlanıyor; sayısı 3 milyona yakın. Suç ihdas edildiği zaman hayvanların bir can olarak korunması ortaya çıkacak yani hayvanların önemsenmesi, bir eşya statüsünden çıkarılması söz konusu olacak.”

Adalet Bakanlığı Mevzuat Daire Başkanı Murat Çetinkaya ise “Bizim acil meselemiz sokaktaki hayvanlar. İşkencenin yüzde 90’ı bunlarda, problemin yüzde 90’ı yine sokaklarda; sahipli hayvanlardan şikâyetler çok az ve işkenceler de çok az. Önce şu işi bitirmemiz yani bir sıfırlamamız lazım” dedi.

TAVSİYE KARARLARI

Araştırma Komisyonu, Merkez Av Komisyonu çalışmalarıyla ilgili “Avcılığın üç günle sınırlı tutulması, nesli tehlikede olan elmabaş patka ve üveyik kuşlarının avlanmasının yasaklanması, Dünya Geçici Miras Listesi’ne alınan Kızılırmak Deltası’nda avcılığın sınırlandırılması” konusunda tavsiye

kararı aldı.