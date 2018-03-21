Meclis'te Atatürk krizi!

CHP, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın da takdim yazısı bulunan “Meclis-i Mebusan’dan Bugüne Kanunlar ve Kararlar Daire Başkanlığı” kitapçığında Atatürk’ten söz edilmemesine tepki gösterdi ve bugünkü yıldönümü törenine de katılmadı.



TEK SATIR BİLE YOK



CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a gönderdiği yazıda, “TBMM’nin yasama hizmetlerini, üstelik tarihsel süreciyle ortaya koyma iddiasındaki bir yapıtta, Meclisimizin kurucusu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün adı, takdim yazınız dahil tek bir satırda dahi geçmemektedir” dedi. Bu tutumu “saygısızlık” olarak niteleyen Özkoç, kitabın toplatılıp gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra yeniden dağıtılmasını istedi.



ARABİSTAN’I MODEL ALIYORLAR



CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, “TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkanlığının, Meclis tarihini da anlatan kitabında Aldülhamit’ten bahsediliyor ama kurucusu olan Atatürk’e yer verilmemiş” anımsatması üzerine, “Arabistan dahil olmak üzere birçok ülke önümüzdeki süreçte Türkiye’nin Atatürk dönemindeki sistemini model alarak kendi ülkelerine adapte etmeye çalışıyor ama ne yazık ki bizimkiler de Arabistan’ı model alıyor” tepkisini verdi.