Meclis'te AKB uyarısı!

Aşçıoğlu’nun sunumu tutanaklara özetle şöyle geçti: “Madonna dünya turnesi kapsamında Türkiye’ye geldi dört-beş yıl önce. Madonna’nın içindeki sesli harfleri çıkartın lütfen; ‘m’ ilk harfi, ‘a’yı çıkartın, ikinci harf ‘d’ üçüncü harf ‘n’ dördüncü harf ‘n’ ‘mdnn’. ‘MDMA’ diye bir madde var ya ‘ecstasy’, ‘mdnn’... Turne kapağına, böyle kafası bulanmış, madde keyfinde olmuş bir kadın yüzü. Bu subliminal mesaj.



Louis Armstrong’un ‘muggles’ diye bir şeyi vardır. Sanatçı kimliğine bir şey demiyorum ama o caz albümünün içinde hep maddeyi öven laflar var. Madonna’yı o albümle sokmayacaksınız Türkiye’ye ya da en azından, girdiyse belli yaş grubuna izin vereceksiniz. AKB48 denilen bir madde var. Bu maddeler ilk çıktığında baharat diye satıldı. Baharat denince aklınıza Baharat Kızlar, İngiltere’deki o şarkıcı grup geliyor, Spice Girls.







Uzakdoğu kaynaklı bu ürünler, daha ziyade Çin, vesaire kaynaklı. Bunun Uzakdoğu versiyonu neresi? İşte Seul’da mesela, mini etekli kızlardan oluşan 48 kişilik bir rap topluluğu var ve adı da AKB. Bunların hepsini düşünerek bizler bilimsel temelli politikalar üretmeliyiz.”



