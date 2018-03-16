Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Meclis'te AKB uyarısı!

    Meclis'te AKB uyarısı!

    Umut ERDEM/ANKARA
    16.03.2018 - 00:48 | Son Güncelleme:

    İSTANBUL Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Faruk Aşıcıoğlu, TBMM Madde Bağımlılığını Araştırma Komisyonu’na dikkat çeken bir sunum yaptı.

    Aşçıoğlu’nun sunumu tutanaklara özetle şöyle geçti: “Madonna dünya turnesi kapsamında Türkiye’ye geldi dört-beş yıl önce. Madonna’nın içindeki sesli harfleri çıkartın lütfen; ‘m’ ilk harfi, ‘a’yı çıkartın, ikinci harf ‘d’ üçüncü harf ‘n’ dördüncü harf ‘n’ ‘mdnn’. ‘MDMA’ diye bir madde var ya ‘ecstasy’, ‘mdnn’... Turne kapağına, böyle kafası bulanmış, madde keyfinde olmuş bir kadın yüzü. Bu subliminal mesaj.

    Louis Armstrong’un ‘muggles’ diye bir şeyi vardır. Sanatçı kimliğine bir şey demiyorum ama o caz albümünün içinde hep maddeyi öven laflar var. Madonna’yı o albümle sokmayacaksınız Türkiye’ye ya da en azından, girdiyse belli yaş grubuna izin vereceksiniz. AKB48 denilen bir madde var. Bu maddeler ilk çıktığında baharat diye satıldı. Baharat denince aklınıza Baharat Kızlar, İngiltere’deki o şarkıcı grup geliyor, Spice Girls.

    Mecliste AKB uyarısı


    Uzakdoğu kaynaklı bu ürünler, daha ziyade Çin, vesaire kaynaklı. Bunun Uzakdoğu versiyonu neresi? İşte Seul’da mesela, mini etekli kızlardan oluşan 48 kişilik bir rap topluluğu var ve adı da AKB. Bunların hepsini düşünerek bizler bilimsel temelli politikalar üretmeliyiz.”

    Etiketler: TBMM , subliminal mesaj , gazetehaberleri , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri