Meclis’te 17/25 tartışması
TBMM Genel Kurulu’nda Sanayi ve Teknoloji, Milli Savunma ile Dışişleri bakanlıklarının 2019 yılı bütçeleri görüşüldürken HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, 17/25 Aralık’ın yıldönümü olduğunu anımsatarak, “Yolsuzlukla mücadele, demokrasiye sahip çıkmaktır” dedi. Bu sözlere yanıt veren AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise “Ahlaksız yöntemlerle, hukuksuz yöntemlerle sözüm ona elde edilen delillerin ortaya konduğu bir yargılama sürecinin bu ülkede herkes tarafından bir darbe girişimi olduğu bilinmesine rağmen bugün, sözde yolsuzluk iddiasıyla bir daha gündemde bulunmasını doğru bulmuyorum” dedi.
Turan’dan sonra söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise “Bu Meclis’te, 17-25 sürecinde delillerin toplanmasının usulsüzlüğünü hep söyledik ancak şu gerçeğin altını çizelim: Bir delilin usulsüz yoldan toplanması, o delili gerçek dışı kılmaz. O rüşvetler alındı, o yolsuzluklar yapıldı” dedi. Özel’in bu sözleri tartışmayı alevlendirdi. AK Partili Turan, “17 Aralık’ın baştan aşağı FETÖ’nün avukatları, savcıları, yargıçlarınca sahte delillerle yapıldığını herkes anladı” yanıtını verdi. Bunun üzerine Özel, oturduğu yerden seslenerek, “17-25 Aralık’ta toplanan, yapılan bütün dinlemelerin usule uygunluğu tam. Deliller usulsüz toplandıysa bile delillerin gerçekliği o dönemde, sahte parayı niye geri istiyorsun? Sahte parayı niye veriyorsun? Soruşturma komisyonunu kurdurabilecek sayı elimizdeyken, gelin, 4 bakanı Yüce Divan’a sevk etmeyle ilgili önergeyi 301 imzayla verelim, yeni delil durumu araştırılsın, hırsızlığa bulaştılarsa cezalarını çeksinler, bulaşmadılarsa aklansınlar. MHP’ye de ‘hodri meydan’ diyoruz” diye konuştu. Bu sözler üzerine CHP ve MHP’li milletvekilleri arasında karşılıklı atışmalar başladı.
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