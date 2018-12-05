Meclis’te 10 HDP’li açlık grevinde
HDP grubundan 10 milletvekili, Meclis’te iki günlük açlık grevine başladı.
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, eylemlerinin, tutuklu HDP Hakkâri Milletvekili Leyla Güven’in cezaevinde 28’inci güne giren açlık grevine de destek niteliğinde olduğunu belirterek, “Belki uzun olmayabilir ama sembolik bir anlamı vardır. Kürt sorunu çözülmeden bugün Türkiye’de yaşanan hiçbir sorunun çözülmeyeceğine vurgu yapmak isterim. Bu direniş elbette başka yerlerde başka şekilde devam edecek. Türkiye’nin geleceği açısından Türkiye’nin yarınları açısından Öcalan’a tecritin kaldırılması önemli. Ülke her alanda çok ciddi sorunlarla ve krizlerle karşı karşıyadır. Sorunların en çok konuşulması gereken ve çözülmesi gereken yeri olduğu için Meclis’te bu eylemi yapıyoruz” dedi.
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