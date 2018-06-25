Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Meclis'in ilk oturumunu Devlet Bahçeli yönetebilir

    Meclis'in ilk oturumunu Devlet Bahçeli yönetebilir

    İHA
    25.06.2018 - 13:34 | Son Güncelleme:

    27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi sonuçlarına göre, 79 yaşındaki Deniz Baykal'ın sağlık sorunları nedeniyle ilk meclis oturumunu 70 yaşındaki MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin yönetmesi bekleniyor.

    Meclis'e giren en yaşlı üye CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal oldu. CHP Milletvekili 79 yaşındaki Deniz Baykal Meclis'e giren en yaşlı milletvekili olması sebebiyle ilk Meclis oturumunu yönetme hakkına sahip.

    Ancak Baykal’ın ciddi sağlık sorunları nedeniyle ilk oturuma katılamayacağı öngörülüyor. Deniz Baykal ilk meclis oturumuna katılmazsa Baykal’ın ardından bu dönem Meclis'e giren en yaşlı ikinci milletvekili olan 70 yaşındaki MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli ilk Meclis oturumunu yönetecek.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Son 24 saatte ne oldu? (25.06.2018)
    daha fazla video için
    Etiketler: son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri