'Meclis'in ilk işi bedelli'

Başbakan Binali Yıldırım’ın bedelli askerlikle ilgili, “Bence şartlar oluştu” sözünün ardından ikinci işaret AK Parti yönetiminden geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, Habertürk’te şunları söyledi: “5 milyon civarında askerlikte çağırılmayı bekleyen var. Her yıl 1.5 milyona yakın 18 yaş, 20 yaş üstü kardeşimiz var. Bunların yarısının kadın olduğunu düşünürsek, 750- 800 bin civarında askerlik çağına gelmiş kardeşimiz var. 300 bin askere alma kapasitesi var TSK’nın. Bu, 4 ayda bir yapılan devrelerin 3 ayda bire düşürülüp askerlik süresini kısaltmak ya da Başbakanımızın tavsiye ettiği gibi belirli zaman aralıklarında bedelli askerlik yaparak, bir tarafta alınteriyle, emeğiyle bu işi götüren arkadaşlara karşılık, onunla mukabil bedeli karşılığında askerliğini ifa etmiş sayılmak... Bu hükümetin ilk gündemlerinden biridir. Kanun olarak gelecek. Bu işlerin hükümetle uyumlu yapılması gerekir.”







KALICI SİSTEM OLABİLİR

Elitaş, Hürriyet’in sorusu üzerine, “Biliyorsunuz Sayın Başbakan’ın benzer bir tavsiyesi oldu. Celp dönemini arttıran bir teklif olabilir. Askerlik süresi de kısaltılabilir. Kimileri kısa süreli askerlik yapar kimileri de bedelli yapabilir. Tabii ki uygulayıcı hükümet, kanun çıkaran Meclis. Hükümetle ve Milli Savunma Bakanlığı’yla koordineli yapılacak bir iştir. Seçimden sonra tartışılır, görüşülür, iyi bir nokta bulunur. Sürekli bedelli çıkarmak yerine devamlı bir düzenleme yapmakta fayda var. Tabii olağanüstü durumlar hariç olmak üzere” dedi.