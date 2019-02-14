Meclis’in ilk Hızır lokması
HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen öncülüğünde Meclis’te ilk kez ‘Hızır’ etkinliği yapıldı.
TBMM Halkla İlişkiler binasındaki etkinlikte Aleviler için kutsal olan Hızır orucu için çerağ yakılıp gülbenk okundu ve Hızır lokması dağıtıldı. Özen, Aleviler için manevi anlamının büyük olduğunu söylediği Hızır Orucu’nun dini bayram olmasını istedi. Özen, her yıl şubat ayının ikinci perşembesinin resmi tatil olması ve kutlanılmasına ilişkin Meclis’e bir kanun teklifi verdi.
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