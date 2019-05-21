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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
21.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Meclis’in gündemi turizm ve kültür

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Meclis’in gündemi turizm ve kültür

MECLİS, bu haftaki gündemini turizm ve kültür alanındaki düzenlemelere ayırdı.

TBMM Genel Kurulu’nda bu hafta Kapadokya Alanı Yasa Teklifi’nin tamamlanması planlanıyor. Kapadokya’nın tarihi, kültürel ve doğal dokusunun birlikte korunması, farklı kurumlara ait planlama yetkilerinin, kurulacak Kapadokya Alan Başkanlığı’nda toplanmasını öngören teklifin ikinci bölümü üzerindeki görüşmelere devam edilecek. Daha sonra Turizmi Teşvik Yasası’nda değişiklik içeren torba teklif Genel Kurul gündemine getirilecek.

HAZİNE ARAZİLERİNE TAHSİS

Turizmi teşvik teklifiyle kültür, turizm koruma ve gelişim bölgelerinde turizm merkezlerinde bulunan, bakanlıkça turizm amaçlı değerlendirilmesinde yarar görülen Hazine’nin özel mülkiyetindeki taşınmazlardan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca uygun görülenler iki ay içinde tahsis edilecek. Bu sürede tahsisin yapılmaması veya olumsuz görüş bildirilmemesi halinde tahsis yapılmış sayılacak. Yabancı bayraklı yatlar gezi, spor ve eğlence amacıyla kullanılmak üzere Türk ve yabancı uyruklu kişilere kiraya verilemeyecek.

TURİZMDE PARA CEZASI

Sualtında korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu bölgelerde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca belirlenen yerlerde turizm ve sportif amaçlı dalış yapılabilecek. Konaklama tesislerinde, işletme tarafından taahhüt edilmesine karşın müşterinin konaklatılmaması veya bu hizmetin yakın çevrede aynı konum, tür ve sınıfta bir işletmede verilmesinin sağlanmaması hallerinde, hizmetin sağlanamadığı her bir oda için 8 bin 500 lira idari para cezası uygulanacak.

EKONOMİ PAKETİ KOMİSYONDA

Ekonomi alanında bazı düzenlemeler içeren torba teklif de Plan-Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden hatalı geçişlerin cezalarının affı, İstanbul Galata Üniversitesi adında yeni bir üniversite kurulması, kömür madenciliğine destek, hurda araçta ÖTV indiriminin 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarılması gibi düzenlemeleri içeren teklifin komisyon görüşmelerinin bu hafta tamamlanması ve Ramazan Bayramı’ndan önce yasalaştırılması amaçlanıyor.

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