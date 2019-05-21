Meclis’in gündemi turizm ve kültür
MECLİS, bu haftaki gündemini turizm ve kültür alanındaki düzenlemelere ayırdı.
TBMM Genel Kurulu’nda bu hafta Kapadokya Alanı Yasa Teklifi’nin tamamlanması planlanıyor. Kapadokya’nın tarihi, kültürel ve doğal dokusunun birlikte korunması, farklı kurumlara ait planlama yetkilerinin, kurulacak Kapadokya Alan Başkanlığı’nda toplanmasını öngören teklifin ikinci bölümü üzerindeki görüşmelere devam edilecek. Daha sonra Turizmi Teşvik Yasası’nda değişiklik içeren torba teklif Genel Kurul gündemine getirilecek.
HAZİNE ARAZİLERİNE TAHSİS
Turizmi teşvik teklifiyle kültür, turizm koruma ve gelişim bölgelerinde turizm merkezlerinde bulunan, bakanlıkça turizm amaçlı değerlendirilmesinde yarar görülen Hazine’nin özel mülkiyetindeki taşınmazlardan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca uygun görülenler iki ay içinde tahsis edilecek. Bu sürede tahsisin yapılmaması veya olumsuz görüş bildirilmemesi halinde tahsis yapılmış sayılacak. Yabancı bayraklı yatlar gezi, spor ve eğlence amacıyla kullanılmak üzere Türk ve yabancı uyruklu kişilere kiraya verilemeyecek.
TURİZMDE PARA CEZASI
Sualtında korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu bölgelerde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca belirlenen yerlerde turizm ve sportif amaçlı dalış yapılabilecek. Konaklama tesislerinde, işletme tarafından taahhüt edilmesine karşın müşterinin konaklatılmaması veya bu hizmetin yakın çevrede aynı konum, tür ve sınıfta bir işletmede verilmesinin sağlanmaması hallerinde, hizmetin sağlanamadığı her bir oda için 8 bin 500 lira idari para cezası uygulanacak.
EKONOMİ PAKETİ KOMİSYONDA
Ekonomi alanında bazı düzenlemeler içeren torba teklif de Plan-Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden hatalı geçişlerin cezalarının affı, İstanbul Galata Üniversitesi adında yeni bir üniversite kurulması, kömür madenciliğine destek, hurda araçta ÖTV indiriminin 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarılması gibi düzenlemeleri içeren teklifin komisyon görüşmelerinin bu hafta tamamlanması ve Ramazan Bayramı’ndan önce yasalaştırılması amaçlanıyor.
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