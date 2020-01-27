Meclis’in gündemi deprem ve imar

Artık binalar istenildiği kadar yukarı gidemeyecek. Mevcut planlarda serbest olarak belirlenmiş yükseklikler, belediyelerce 1 Temmuz 2021’e kadar düzeltilecek.

Depremden önce Meclis’e sunulup komisyondan geçen imar düzenlemesi Genel Kurul’un gündeminde ilk sırada bulunuyor. Düzenleme göre, belediyeler, mevcut planlarda serbest olarak belirlenmiş yükseklikleri 1 Temmuz 2021’e kadar düzeltecek. Belediyeler bu tarihe kadar yapmazsa Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bunu doğrudan uygulayacak. Bu durumda çıkacak masraf yüzde 100 arttırılarak belediyeden tahsil edilecek. Teklif, mevcut yüksek yapılarla ilgili kısıtlama getirmiyor. Kat sınırlaması, inşaata başlanmayan planlarla ilgili uygulanacak. Bundan sonra, kaçak olduğu tespit edilen yapı hem yıkılacak hem de para cezası arttırılacak.