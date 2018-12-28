Meclis’i geren ‘korku’ polemiği
Trafik ve köprü cezalarından, imar barışı uygulamasına kadar kapsamlı düzenlemeleri içeren yasanın önceki akşam Meclis’teki görüşmeleri, ‘korku’ polemiğine sahne oldu.
Tartışma, tutanaklara şöyle yansıdı:
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: Özgür Özel’e 500 bin liralık tazminat davası açmak, Halk TV’ye ve FOX TV’ye cezalar, yayın durdurmalarla Türkiye’nin susturulacağı zannediliyorsa, muhalefetin sindirileceği zannediliyor ise vallahi de sinmeyeceğiz billahi de sinmeyeceğiz. Öyle, tazminatla, kapanma cezasıyla, para cezasıyla Erdoğan’dan korkacak bir tek CHP’li yok.
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: İtirazlarınız varsa bakarsınız ama sonuç olarak bunların hepsi hukuken RTÜK’ün uygulayabileceği, kanunların kendisine imkân verdiği yaptırımları uygulamıştır. Bence kimse korkmasın, bu ülkede korkarak siyaset yapan da bu Meclis’te kalmasın. Biz hiçbir şeyden korkmuyoruz.
CHP Milletvekili Mehmet Bekaroğlu: Vallahi ben korkuyorum ya.
Özlem Zengin: Ama madem korkmaktan bahsediyorsunuz, bence dönüp kendi içinize bakın; kendi içinizde korktuğunuz için doğru adamları aday yapmaktan korkuyorsunuz, konuşturmaktan korkuyorsunuz.
Engin Altay: Biz korkuyu, korkanı biliyoruz. Tayyip Erdoğan’ın milletten korkmasına gerek yok, sokaktan korkmasına gerek yok. Korkacaksa susan Türkiye’den korksun, millet susuyor şimdi.
Özlem Zengin: Sayın Cumhurbaşkanımız sadece ve sadece Allah’tan korkar, bu kadar; bitmiştir.
Mehmet Bekaroğlu: Ya, ben psikiyatri uzmanıyım ya, korku insani bir şey, herkes korkar.
AK Parti Milletvekili Şahin Tin: 17 yıldır vatandaştan korkmamışız, şimdi mi korkacağız?
Mehmet Bekaroğlu: Sen korkmuyor musun? İçişleri Bakanı bağırıyor bana, 300 bin, 400 bin güvenlik görevlisi olan adam diyor ki: “Ezerim.” Korkuyorum bakanınızdan, sizden; korkuyorum.”
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