Meclis’e VİP lokanta
TBMM kampusunda siyasi değişimin de simgesi olan ‘tabur-bahçe restoran’ farklı bir konseptle yeniden açılıyor.
TBMM kampusundaki lokanta, Türk siyasi hayatındaki değişime ilişkin önemli ipuçları veren bir konuma sahip. Bir zamanlar TBMM’de bulunan Cumhurbaşkanlığı Askeri Tören Taburu’na ait olan, orduevlerindeki kuralların uygulandığı, sadece askerler ve milletvekillerine hizmet veren ve sık sık tartışma konusu olan lokanta, taburun kampustan taşınması üzerine TBMM yönetimine devredildi.
Meclis’in güvenliğinin polis tarafından sağlanmasının ardından, bu lokanta sadece milletvekili ve konuklarına hizmet vermeye başladı. Lokantadaki şort, sakal ve başörtüsü yasağı gibi kurallar da AK Parti iktidarında değişti. Adı ‘bahçe’ye dönüştürüldü ancak TBMM’deki herkes oraya ‘tabur’ demeye devam etti. Büyük bir bahçe içinde dev ağaçların gölgesinde olan lokanta, bir süre sonra milletvekillerinin konuklarını ağırladığı yer olmaktan çıkıp, vekil eşlerinin ‘gün’ toplantıları yaptığı kafeteryaya dönüştü. Bu süreç, milletvekillerinin siyasi sohbetler yapmak için buraya kullanmaktan vazgeçmesi sonucunu doğurdu. Tartışmalar arasında eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman lokantayı kapattı. TBMM’nin en güzel bahçesi, uzun süre kullanılmadı.
DAHA PAHALI MÖNÜ
TBMM’nin yeni başkanı Mustafa Şentop lokantayı farklı bir konseptle açmaya karar verdi. Bu kapsamda lokantanın farklı bir mönüyle, daha pahalı bir VIP restoranına dönüştürülmesi için hazırlıklar başladı. Yaz sonunda açılması planlanan lokantaya rezervasyonla gidilecek. Milletvekili eşleri de özel gün faaliyetleri için Beştepe’de hizmet veren TBMM’nin Ala Tesisleri’ne yönlendirilecek.
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