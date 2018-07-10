Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Meclis'e giren parti sayısı sekize çıktı

    Meclis'e giren parti sayısı sekize çıktı

    REUTERS
    10.07.2018 - 14:11 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri için düzenlenen 24 Haziran seçimlerinin ardından Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın İyi Parti'den ayrılmasıyla TBMM'de temsil edilen parti sayısı sekize çıktı.

    Demokrat Partili Gültekin Uysal'ın İyi Parti'den ayrılmasıyla Meclis'te temsil edilen parti sayısı sekize çıktı. Uysal, seçime İyi Parti listelerinden girmişti. Meclis’te Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti ve Büyük Birlik Partisi olmak üzere 8 parti oldu.

    Dün gece açıklanan yani kabinede Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yer almıştı. Meclis içinden dört ismin yeni kabinede yer almasıyla AK Parti'nin milletvekili sayısı 290'a düştü.

    MİLLETVEKİLİ DAĞILIMI

    TBMM Genel Kurulu'nun son sandalye dağılımına göre şu anda AK Parti'nin 290, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 144, Halkların Demokratik Partisi'nin 67, MHP'nin 49, İyi Parti'nin 42, Saadet Partisi'nin 2, Demokrat Parti'nin ise bir milletvekili bulunuyor.

    ÇOĞUNLUK SAYISI

    Milletvekili sayısının 600'e çıkarılması Meclis çalışmalarında yıllardır uygulanan "çoğunluk" sayılarının değişmesine de neden oldu.

    Bu çerçevede TBMM'nin çalışabilmesi için gerekli olan toplantı yeter sayısı 184'ten 200'e, karar yeter sayısı 139'dan 151'e, 276 olan üye tam sayısı salt çoğunluğu 301'e, anayasa değişikliği için gerekli 330 oy 360'a, referandumsuz anayasa değişikliği için gerekli 367 oy 400'e, olası seçim kararında basit çoğunluk şartı da 360'a çıktı.

     

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Son 24 saatte ne oldu? (10.07.2018)
    daha fazla video için
    Etiketler:
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri