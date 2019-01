Meclis’e gaz sitemi

Kerestecioğlu, yaşadığı olayı önceki akşam Meclis Genel Kurulu’nda şöyle anlattı: “22 yöneticimiz gözaltına alınmıştı ve il binamızın önünde vekilimiz Abdullah Koç ve il yöneticilerimizle beraber açıklama yapmak istedik. Polis memurları, emniyet müdürleri bize ‘Basın açıklaması yasak’ dediler. Ankara’da OHAL var mı? Var demek ki. HDP için her yerde OHAL var ve bunun arkasından şu anda ağzımda ‘portakal gazı’ denilen gaz tadıyla duruyorum, gözümü bir saat açamadım, direkt yüzüme gaz sıkıldı. Ben Anayasal hakkımı kullanmak istedim, milletvekili olarak zaten bunu her yerde yapabilirim ama portakal gazlı saldırıya maruz kaldık. Bu kadar mı alıştınız arkadaşlar? Geçmiş olsun diyemeyen, bunu kınama becerisini gösteremeyen bir Meclis’le karşı karşıyayız.”

CHP’li Meclis Başkanvekili Levent Gök de, “Milletvekillerimizin her birinin her yerde konuşma özgürlüğü ve basın toplantısı hakkı anayasal bir haktır. Konunun takipçisi olacağım” dedi.