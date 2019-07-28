Meclis’e etkinlik hamlesi
TBMM’nin daha etkin çalışması, iktidar partisi vekillerinin hükümetin alacağı karar mekanizmalarına katılması, muhalefet partilerinin ise denetim görevini yapabilmesi yolunda son dönemlerde dile getirilen sorunlar için adım atılacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden kaynaklanan aksaklıkların giderilmesi amacıyla bir dizi saptama yapıldı.
YANIT VERMİYORLAR
TBMM Başkanı Mustafa Şentop yaşanan sorunları kabul ederek, bakanları soru önergelerine zamanında yanıt vermeleri için yazıyla uyardıklarını dile getirmişti. Muhalefetin her Genel Kurul toplantısında gündeme getirdiği bu sorun, son bir yıllık TBMM rakamlarına da yansıdı. 12 Temmuz 2019 itibarıyla 15 bin 493 yazılı soru önergesi verildi. Bunlardan sadece 840’ı içtüzükteki 15 günlük süre içinde yanıtlandı. Süresi içinde yanıtlanmayan önerge sayısı 7 bin 389 olarak belirlendi. Süresi geçtikten sonra yanıtlanan 5 bin 43, imzada bekleyen 810, işlemde olan 1404 olarak saptandı.
ETKİNLİK ÇABASI
AK Parti’nin yönetim kadrosu, özellikle yasama-yürütme ilişkileri ve bakanların tutumu konusunda yaşanan sorunları kendi içinde de değerlendirdi. Belirlenen sorunların çözümü konusunda, yeni dönemde adımlar atılacağı belirtildi. Atanmış bakanların TBMM’de nöbet tutarak milletvekilleriyle görüşmeleri, Meclis tatile girmeden önce uygulamaya konulmuştu. Bunun düzenli olarak uygulanacağı ifade edildi. Saptanan diğer sorunlar ise şöyle dile getiriliyor:
BİLGİ AKIŞI
“AK Parti milletvekillerinin, bakanlıkların uygulamalarını savunabilmesi için ayrıntı bilmesi gerekiyor. Yapılan icraatlar ve uygulanan kararlar konusunda TBMM daha çok bilgilendirilmeli. Yasaların hazırlık aşamasına, uzmanlık alanına göre milletvekilleri de katılmalı. Sadece hukukçu milletvekillerinin yardımından yararlanılıyor. Bakanlar, ‘Yasa hazırladık Meclis’e gönderiyoruz’ açıklaması yapmadan önce, hazırlanan taslak metinlerin hem grup yönetimi, hem de parti yönetimiyle paylaşılması gerekir.
BAKAN YARDIMCILARI
Yasaların altında ‘Cumhurbaşkanı yürütür’ ibaresinin, ilgili bakanın ismiyle birlikte yazılması daha doğru olur. Siyasilerin seçim bölgelerinin sorunlarına çözüm bulunması için bakan ve bakan yardımcılarıyla ilişkide güçlük yaşanıyor. Bakan yardımcıları, sorumluluk almıyor, imza yetkileri bulunmuyor. Bakanlıklarda bakan yardımcılarından biri başkan statüsünde olmalı.”
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