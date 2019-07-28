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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nuray BABACAN / ANKARA
28.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Meclis’e etkinlik hamlesi

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
Meclis’e etkinlik hamlesi

TBMM’nin daha etkin çalışması, iktidar partisi vekillerinin hükümetin alacağı karar mekanizmalarına katılması, muhalefet partilerinin ise denetim görevini yapabilmesi yolunda son dönemlerde dile getirilen sorunlar için adım atılacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden kaynaklanan aksaklıkların giderilmesi amacıyla bir dizi saptama yapıldı.

YANIT VERMİYORLAR

TBMM Başkanı Mustafa Şentop yaşanan sorunları kabul ederek, bakanları soru önergelerine zamanında yanıt vermeleri için yazıyla uyardıklarını dile getirmişti. Muhalefetin her Genel Kurul toplantısında gündeme getirdiği bu sorun, son bir yıllık TBMM rakamlarına da yansıdı. 12 Temmuz 2019 itibarıyla 15 bin 493 yazılı soru önergesi verildi. Bunlardan sadece 840’ı içtüzükteki 15 günlük süre içinde yanıtlandı. Süresi içinde yanıtlanmayan önerge sayısı 7 bin 389 olarak belirlendi. Süresi geçtikten sonra yanıtlanan 5 bin 43, imzada bekleyen 810, işlemde olan 1404 olarak saptandı.

ETKİNLİK ÇABASI

AK Parti’nin yönetim kadrosu, özellikle yasama-yürütme ilişkileri ve bakanların tutumu konusunda yaşanan sorunları kendi içinde de değerlendirdi. Belirlenen sorunların çözümü konusunda, yeni dönemde adımlar atılacağı belirtildi. Atanmış bakanların TBMM’de nöbet tutarak milletvekilleriyle görüşmeleri, Meclis tatile girmeden önce uygulamaya konulmuştu. Bunun düzenli olarak uygulanacağı ifade edildi. Saptanan diğer sorunlar ise şöyle dile getiriliyor:

BİLGİ AKIŞI

“AK Parti milletvekillerinin, bakanlıkların uygulamalarını savunabilmesi için ayrıntı bilmesi gerekiyor. Yapılan icraatlar ve uygulanan kararlar konusunda TBMM daha çok bilgilendirilmeli. Yasaların hazırlık aşamasına, uzmanlık alanına göre milletvekilleri de katılmalı. Sadece hukukçu milletvekillerinin yardımından yararlanılıyor. Bakanlar, ‘Yasa hazırladık Meclis’e gönderiyoruz’ açıklaması yapmadan önce, hazırlanan taslak metinlerin hem grup yönetimi, hem de parti yönetimiyle paylaşılması gerekir.

BAKAN YARDIMCILARI

Yasaların altında ‘Cumhurbaşkanı yürütür’ ibaresinin, ilgili bakanın ismiyle birlikte yazılması daha doğru olur. Siyasilerin seçim bölgelerinin sorunlarına çözüm bulunması için bakan ve bakan yardımcılarıyla ilişkide güçlük yaşanıyor. Bakan yardımcıları, sorumluluk almıyor, imza yetkileri bulunmuyor. Bakanlıklarda bakan yardımcılarından biri başkan statüsünde olmalı.”

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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