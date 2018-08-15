Meclis'e ekonomi çağrısı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Meclis’in ekonomi gündemiyle olağanüstü toplanmasını istedi. Ekonomik gelişmeleri değerlendirmek için önceki gün ekonomi kurmaylarını toplayan Akşener, dünkü basın toplantısında şunları söyledi:
“Sorunların kaynağı ve sorumlusu ‘Cumhur İttifakı’ olmakla birlikte, bu durumun vebalini ülkemizin ve vatandaşlarımızın çekmemesi için; ‘İktidarda olsaydık devralacağımız enkazı toparlamak için neler yapardık’ sorusuna ışık tutacak şekilde, bir dizi önlem önerisinde bulunacağım. Cumhurbaşkanı’na ve ekonomi yönetimine çağrımızdır; tüm mekanizmalarıyla hukuk devletini işlevsel hale getiriniz. Dış politikada tansiyonu yükselten hamasetten vazgeçiniz. Merkez Bankası, BDDK, SPK ve TMSF gibi özerk kurumlarla devlet kurumlarında, uzun zamandır terk ettiğiniz liyakat anlayışını tesis ediniz. Damat Berat’ın derhal istifa etmesi Türkiye’nin ekonomisinin kurtuluşu açısından önemli bir adımdır. Merkez Bankası’nın enstrüman bağımsızlığını sağlayınız. Karşı karşıya olduğumuz tabloda, toplumsal mutabakatın zamanının geldiği inancıyla, tüm siyasi partileri, ülkenin sorunlarının çözümünde ortak çalışmaya davet ediyorum. Bunun ilk adımı olarak da görüş ve önerimiz mahfuz kalmak kaydıyla, iktidarın tarifiyle, milli egemenliğimizi hedef alan bu ekonomik savaşa karşı, ben de, milli egemenliğimizin kalesi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni, ‘Milli Ekonomi Gündemi’yle toplantıya davet ediyorum.”
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