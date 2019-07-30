Meclis üyesini öldüren terörist yakalandı
İçişleri Bakanlığı, Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan bir teröristin dün Erzurum’da yakalandığı bildirildi.
Yapılan yazılı açıklamada, ‘Şevger’ kod adlı teröristin AK Parti Erzurum Karayazı Belediye Meclis üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük’ün öldürülmesi olayının faili olduğu belirtildi. Erzurum’un Karayazı ilçesinde 18 Haziran’da AK Parti Karayazı Belediye Meclis üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük, Turnagöl Mahallesi ile Anıtlı Mahallesi arasında arazide terk edilmiş haldeki araçta ölü bulunmuştu. Erzurum Valisi Okay Memiş konuyla ilgili, “Çatışma olmadı biz bulunduğu yeri çok iyi şekilde sarmıştık. Üzerinden 1 tabanca, 2 adet el bombası, 4 adet M16 şarjörü çıktı. İlk sorgusunda Savcı Küçük ve Ahmet Küçük cinayetini kabul etti. O olay gerçekleştikten sonra neredeyse her gün geceli gündüzlü çalışmalarımız neticesinde jandarmamız, emniyet ve diğer istihbarı birimlerimizin yaptığı operasyonla terörist sağ olarak ele geçirildi. Sayıları bizim tarafımızdan malum olan diğer örgüt mensuplarını da teslim olurlarsa sağ olarak, teslim olmazlarsa da bir şekilde etkisiz hale getireceğiz” dedi.
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