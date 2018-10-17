Meclis önünde traktör terörü
Partilerin grup toplantıları olması nedeniyle güvenliğin en üst düzeyde tutulduğu TBMM’nin yakınında ‘plakasız traktör’ terörü yaşandı. Polisin ateş açarak durdurduğu Aydın S.’nin ilk ifadesinde “Traktörü İsrail Büyükelçiliği önüne çekip eylem yapacaktım” dediği öğrenildi.
ANKARA’nın Beypazarı ilçesinde çiftçilik yapan Aydın S. (45), dün saat 09.30 sıralarında TBMM’nin Çankaya kapısının bulunduğu Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halindeyken fark edildi. Trafik polislerinin ‘Dur’ ihtarına uymayan Aydın S. yola devam etti.
ÖNÜNE ÇIKANA ÇARPTI
Traktörün lastiklerine ateş açılmasına rağmen durmayan Aydın S. ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Önüne çıkan altı araca çarpa çarpa ilerleyen Aydın S., polisin açtığı ateşle bacağından vuruldu. Kontrolden çıkan traktör iki aracın üzerine çıkıp, ardından da bir evin bahçe duvarına çarparak durdu. Gözaltına alınmasının ardından tedavi için hastaneye kaldırılan Aydın S.’nin ilk ifadesinde, “Traktörü İsrail Büyükelçiliği önüne çekip eylem yapacaktım” dediği ileri sürüldü. Yaşananlar nedeniyle başkentte üst düzey güvenlik alarmı verildi. Terör ve istihbarat polisi de olayla ilgili inceleme başlattı. Traktörde yapılan incelemede patlayıcıya rastlanmadı. Terör örgütleriyle bağlantısı bulunmayan Aydın S.’nin 2007’den bu yana psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü belirlendi. Beypazarı’nda çiftçilik yapan Aydın S.’nin kullandığı traktörün kendisine ait olduğu, plakalarını bilerek çıkardığı da tespit edildi. Salı günleri TBMM’de partilerin grup toplantıları olması nedeniyle kent genelinde güvenlik üst düzeye çıkarılıyor. Buna rağmen plakasız bir traktörün Meclis’in önünü kadar gelmesi dikkat çekti. Polisin ateş açtığı sırada, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in partisinin grup toplantısına katılmak üzere Meclis’e girdiği de bildirildi.
Bu arada akşam saatlerinde Beypazarı’nda yaklaşık 100 çiftçi Aydın S. için traktörleriyle ilçe girişinde eylem yaptı. Çiftçiler, Aydın S.’nin ekilen tüm tohumları İsrail’in üretmesi ve halkın organik ürünlerden uzaklaştırılmasını protesto etmek istediğini anlattı. Polis grubu ikna ederek köylerine gönderdi.
CAMİYE SİLAHLA GİRMEYE ÇALIŞMIŞTI
Aydın S.’nin 9 Kasım 2007’de o dönem Başbakan olan Tayyip Erdoğan’ın cuma namazı kıldığı camiye silahla girmeye çalıştığı ve gözaltına alındığı öğrenildi. Serbest bırakılan Aydın S.’nin o dönem AK Parti’den Ankara İl Genel Meclisi üyesi olduğu da ortaya çıkmıştı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle