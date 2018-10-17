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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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17.10.2018 - 00:30, Son Güncelleme:

Meclis önünde traktör terörü

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
Meclis önünde traktör terörü

Partilerin grup toplantıları olması nedeniyle güvenliğin en üst düzeyde tutulduğu TBMM’nin yakınında ‘plakasız traktör’ terörü yaşandı. Polisin ateş açarak durdurduğu Aydın S.’nin ilk ifadesinde “Traktörü İsrail Büyükelçiliği önüne çekip eylem yapacaktım” dediği öğrenildi.

ANKARA’nın Beypazarı ilçesinde çiftçilik yapan Aydın S. (45), dün saat 09.30 sıralarında TBMM’nin Çankaya kapısının bulunduğu Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halindeyken fark edildi. Trafik polislerinin ‘Dur’ ihtarına uymayan Aydın S. yola devam etti.

ÖNÜNE ÇIKANA ÇARPTI
Traktörün lastiklerine ateş açılmasına rağmen durmayan Aydın S. ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Önüne çıkan altı araca çarpa çarpa ilerleyen Aydın S., polisin açtığı ateşle bacağından vuruldu. Kontrolden çıkan traktör iki aracın üzerine çıkıp, ardından da bir evin bahçe duvarına çarparak durdu. Gözaltına alınmasının ardından tedavi için hastaneye kaldırılan Aydın S.’nin ilk ifadesinde, “Traktörü İsrail Büyükelçiliği önüne çekip eylem yapacaktım” dediği ileri sürüldü. Yaşananlar nedeniyle başkentte üst düzey güvenlik alarmı verildi. Terör ve istihbarat polisi de olayla ilgili inceleme başlattı. Traktörde yapılan incelemede patlayıcıya rastlanmadı. Terör örgütleriyle bağlantısı bulunmayan Aydın S.’nin 2007’den bu yana psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü belirlendi. Beypazarı’nda çiftçilik yapan Aydın S.’nin kullandığı traktörün kendisine ait olduğu, plakalarını bilerek çıkardığı da tespit edildi. Salı günleri TBMM’de partilerin grup toplantıları olması nedeniyle kent genelinde güvenlik üst düzeye çıkarılıyor. Buna rağmen plakasız bir traktörün Meclis’in önünü kadar gelmesi dikkat çekti. Polisin ateş açtığı sırada, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in partisinin grup toplantısına katılmak üzere Meclis’e girdiği de bildirildi.

Bu arada akşam saatlerinde Beypazarı’nda yaklaşık 100 çiftçi Aydın S. için traktörleriyle ilçe girişinde eylem yaptı. Çiftçiler, Aydın S.’nin ekilen tüm tohumları İsrail’in üretmesi ve halkın organik ürünlerden uzaklaştırılmasını protesto etmek istediğini anlattı. Polis grubu ikna ederek köylerine gönderdi.

CAMİYE SİLAHLA GİRMEYE ÇALIŞMIŞTI
Aydın S.’nin 9 Kasım 2007’de o dönem Başbakan olan Tayyip Erdoğan’ın cuma namazı kıldığı camiye silahla girmeye çalıştığı ve gözaltına alındığı öğrenildi. Serbest bırakılan Aydın S.’nin o dönem AK Parti’den Ankara İl Genel Meclisi üyesi olduğu da ortaya çıkmıştı.

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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